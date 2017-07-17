Любовные игры дальневосточных леопардов впервые попали в поле зрения камер

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Ученые впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами в дикой природе зафиксировали спаривание этих редких хищников – кадры получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.

"По-настоящему ценные кадры были сделаны в северных лесах нацпарка. За любовными играми застали леопарда под номером Leo 64M и его неизвестную партнершу… Сегодня Leo 64M около трех лет, и, вероятно, это его первая пара: примерно в таком возрасте эти кошки достигают половой зрелости. Не исключено, что молодой леопард увел "девчонку" прямо из-под носа взрослых и опытных самцов, обитающих неподалеку", — говорится в сообщении.

Ученые во время летней проверки полугодовой работы автоматических камер установили, что кадры сделаны в начале весны.

По данным специалистов, обычно встреча партнеров длится около пяти дней, после чего они резко теряют друг к другу интерес. Беременность длится 90 дней, а при благополучных родах на свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец напрямую не участвует.