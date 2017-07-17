МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Положение о введении запрета на продажу спиртного в выходные дни может появиться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает министерство здравоохранения России, сообщает газета "Известия".

По данным издания, с идеей запрета выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, в котором считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

Как поясняет газета, в проекте Стратегии, разработанном ГНИЦПМ Минздрава, в частности, говорится, что в сфере государственной политики недостаточно мер, направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени. "Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни", — приводит издание текст проекта.

"Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — сказали газете в пресс-службе ГНИЦПМ, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

Как отмечается, после его согласования на межведомственном уровне будет известно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано. "Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе", — пояснили изданию в Минздраве.

В министерстве также напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции.

По федеральному закону, продажа алкогольной продукции в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне покупать спиртное можно только два часа в сутки – с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.