В Москве досрочно открыли 1-ю Тверскую-Ямскую после благоустройства

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Движение транспорта на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих улицах Москвы открыто в воскресенье вечером, сообщил журналистам руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

"Сейчас движение на этих участках улично-дорожной сети города осуществляется в штатном режиме", — сказал Елисеев.

Ранее открыть движение планировалось к 5.00 понедельника.

Елисеев напомнил, что движение на 1-й Тверской-Ямской улице и улице Чаянова, в переулке Александра Невского, 1-м и 2-м Тверском-Ямском переулках до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей было полностью перекрыто с 00.00 субботы для выполнения завершающих работ по устройству кабельной канализации и прокладки трамвайных рельсов к Белорусскому вокзалу.

Всего на 1-й Тверской-Ямской проложили 1740 метров труб, на прилегающих к ней Васильевской и Большой Грузинской улицах — еще 1320 метров. На площади Тверская Застава появилось почти 700 метров труб кабельной канализации и 500 метров электрических высоковольтных кабелей.

Елисеев заявил, что во избежание повторного перекрытия движения на 1-ой Тверской-Ямской улице было принято решение одновременно с работами по устройству кабельной канализации проложить трамвайные пути к Белорусскому вокзалу.

"Всего на 1-й Тверской-Ямской проложено 62,5 метра двойных трамвайных путей с виброшумоизоляцией, которые станут частью маршрута от Лесной улицы до площади Тверская Застава и Белорусского вокзала, где к осени появится разворотное кольцо", — добавил он.

Руководитель департамента уточнил, что в работах по благоустройству и прокладке трамвайных путей было задействовано более 800 человек и почти 320 единиц техники.