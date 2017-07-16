В РБК опровергли информацию о массовых увольнениях

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ряд сотрудников РБК ушли в длительный отпуск, массовых увольнений нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь медиахолдинга Егор Тимофеев.

Ранее журналист Роман Супер в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что "несколько десятков" сотрудников телеканала РБК, поступивших на работу год назад, намерены уволиться из-за несогласия с политикой нового руководства телеканала. По его словам, причиной в частности его ухода послужило "полное несогласие" по программированию и верстке телеканала в последнее время. Журналист добавил, что согласно подписанным документам, он продолжит работу на РБК до 29 сентября.

"Ряд сотрудников РБК ушли в длительный отпуск, массовых увольнений нет", — сказал Тимофеев, комментируя заявление сотрудника телеканала.

В начале июля холдинг сообщил об уходе управляющего директора РБК ТВ Эльмара Муртазаева. Новым управляющим директором стал Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ.