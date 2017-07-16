Навка выложила видео, на котором Песков играет в баскетбол на сегвее

Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Архивное фото

Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Архивное фото

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась видеозаписью, на которой ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков играет в баскетбол, стоя на сегвее. Ролик опубликован в Instagram спортсменки.

"По многочисленным заявкам", — написала Навка в комментарии к видео.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июл 16 2017 в 4:34 PDT

На записи Песков в сопровождении детей едет на сегвее и играет баскетбольным мячом.

Другие пользователи соцсети оценили спортивный дух в семье Навки. Некоторые сравнили пресс-секретаря с известным баскетболистом Шакилом О'Нилом.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков состоят в браке с 2015 года. В 2014 году у пары родилась дочь.