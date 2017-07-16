Гроза и сильный ветер: в Москве объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности сохраняется в столичном регионе уже несколько дней. В понедельник в Москве и Подмосковье также ожидается сильный ветер, дождь и гроза.

Аномальное лето

Погодные аномалии в центральной части России начались еще весной. В конце мая на Москву и Московскую область обрушился сильный ураган. Ветер повалил несколько тысяч деревьев и повредил кровли сотен домов. Жертвами стихии стали 16 человек, около 200 получили ранения.

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Через месяц на столичный регион обрушился шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров вместе с сильным ливнем, которые синоптики сравнили с "ветхозаветным потопом". За сутки в Москве выпало около 90 процентов месячной нормы осадков.

Погибли два человека, почти 300 населенных пунктов остались без энергоснабжения. Были повреждены более сотни автомобилей, в метро на на МЦК задерживались поезда. Аэропорты отменили и задержали несколько десятков рейсов.

Первый месяц лета побил рекорд по среднесуточной температуре. 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла.

Как пережить холодное лето

Москвичи стали все чаще обращаться за помощью к психологам — в том числе и из-за плохой погоды. За июнь в столичную службу психологической помощи поступило 3870 обращений – на 14 процентов больше, чем в июне прошлого года. Примерно четверть обратившихся жалуются на здоровье, в том числе на депрессию.

Руководитель службы Нина Петроченко отмечает, что из-за пасмурного и холодного лета горожане зачастую вынуждены сидеть дома — они не могут выехать на дачу, заняться садом, и это может быть одной из причин депрессивного состояния. Кроме того, погода может косвенно влиять на усиление чувства подавленности у тех, кто уже страдает легкой формой депрессии, испытывает апатию или упадок сил.

Однако дождливое и холодное лето не так опасно для здоровья, как резкие перемены погоды, а недостаток солнца можно компенсировать прогулками на свежем воздухе и включением в рацион овощей и фруктов, рассказали РИА Новости эксперты.

Врачи напоминают, что фактор влияния солнечного света на организм, прежде всего с точки зрения выработки витамина D, очень важен для костной и мышечной системы, для волос и кожи как у детей, так и у взрослых. Поэтому важно ловить солнечные дни и не забывать про свежие овощи, клубнику и другие ягоды, виноград и арбузы.

Медики считают, что даже в пасмурную погоду прогулки на свежем воздухе смогут обеспечить человека необходимым ему солнечным светом.

Стоит ли ждать тепла

В начале июля в центре "Фобос" рассказали, что жителям Центральной России не стоит ждать летней погоды, поскольку на регион надвигаются "интенсивные и затяжные" дожди. Однако позже синоптики заявили, что во второй половине июля жителей столичного региона все же ждет хорошая погода.

"Природа сжалится над москвичами, и во второй половине июля вернет украденное лето", — говорилось в сообщении центра "Фобос".

В августе температура воздуха выше нормы возможна на юге европейской части России и на юге Урала. А вот в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке ожидается более прохладная погода, чем обычно.

Ущерб для аграгиев

Холодные весна и лето грозят обернуться существенными убытками для сельского хозяйства. В 2017 году большинство сельхозпроизводителей столкнутся с неурожаем, ущерб от которого может достичь 2,6 миллиарда рублей, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков.

Жителей Земли ждут новые испытания

Причем, по данным издания, понесенные потери могут лечь на плечи федерального бюджета, так как в этом году урожай застраховали гораздо меньше хозяйств, чем в прошлом. Сельхозстрахование оказалось парализовано из-за реформы отрасли, в которой ввели единую региональную субсидию для АПК, а нормативную базу для функционирования нового закона все еще не приняли, отмечает газета.

Аномальные погодные явления, которыми отмечено нынешнее лето, будут повторяться все чаще. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — сказал он на совместном форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в городе Вытегра.

По его словам, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям. Свой вклад в эти процессы в атлантическом и европейском секторах вносит и область аномалий поверхностей океана.

По мнению Бедрицкого, климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности. Это позволить снизить риски для населения и увеличит эффективность работы экстренных служб.

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