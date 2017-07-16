Актера Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

АЛМА-АТА, 16 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Актера театра и кино Владимира Толоконникова, который скончался в субботу на 75-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил алма-атинский театр имени Лермонтова, ведущим актером которого являлся Толоконников.

Ранее представитель театра сообщила РИА Новости, что Толоконников скончался в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

"Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении театра в Facebook.

В Алма-Ате памятное прощание состоится понедельник с 11.00 (8.00 мск) в театре имени Лермонтова.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.