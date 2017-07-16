В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и грозы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится на сайте Гидрометцентра.

Погодные аномалии в центральной части России начались еще весной. В конце мая на Москву и Московскую область обрушился сильный ураган. Ветер повалил несколько тысячи деревьев и повредил кровли сотен жилых домов. Жертвами стихии стали 16 человек, ранения получили около 200. Были задержаны авиарейсы, поезда дальнего следования, электрички и составы метро.

Через месяц на столичный регион обрушился шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров вместе с сильным ливнем, которые синоптики сравнили с "ветхозаветным потопом". За сутки в Москве выпало 90% месячной нормы осадков.

Погибли два человека, почти 300 населенных пункта остались без энергоснабжения. Были повреждены более 100 автомобилей, задержаны составы метро и МЦК. Аэропорты отменили и задержали несколько десятков рейсов.

Первый месяц лета побил рекорд по среднесуточной температуре. 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла.

В начале июля в центре "Фобос" рассказали, что жителям Центральной России не стоит ждать летней погоды, поскольку на регион надвигаются "интенсивные и затяжные" дожди. Однако позже в Гидрометеоцентре заявили, что во второй половине июля жителей столичного региона все же ждет хорошая погода.