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Общество

Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях

22:3215.07.2017
(обновлено: 22:39 15.07.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ПаршинПерейти в фотобанкПоследствия урагана в МосквеПоследствия урагана в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Аномальные погодные явления, которыми отмечено нынешнее лето, будут повторяться все чаще. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

Ликвидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ураган в Москве повалил более 17 тысяч деревьев

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — сказал специалист на совместном форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в городе Вытегра.

По его словам, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.

Советник также подчеркнул, что климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности. Это позволить снизить риски для населения и увеличит эффективность работы экстренных служб.

Аномальная весна

Погодные аномалии пришли в Центральную Россию еще весной. Так, в конце мая на столичный регион обрушился мощный ураган, жертвами которого стали 16 человек, ранения и травмы получили около 200. По информации МЧС, в Москве смерч повалил более 20 тысяч деревьев и повредил кровли 285 жилых домов. Позднее страховые компании сообщили, что объем выплат владельцам транспортных средств, уничтоженных стихией, может превысить 200 миллионов рублей.

Ураган в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Число погибших из-за урагана в Москве и Подмосковье достигло 16 человек

В связи с неблагоприятными погодными условиями были задержаны более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поезда дальнего следования, пять составов московского метро и четыре аэроэкспресса.

Сибирь под ударом

Всю мощь стихии испытали на себе и жители Сибири. Так, в средине июня на отдельные районы Алтайского края обрушился град размером с куриное яйцо. Местные фермеры жаловались на огромный ущерб, нанесенный урожаю. Соцсети наводнили фотографии машин с разбитыми стеклами и жилых домов с облупленной черепицей.

В Томске и Красноярске ураган повредил линии электропередач. Десятки домов остались без света. Также сообщалось, что порывистый ветер нарушил систему городских коммуникаций в Новосибирске. Упавшие деревья перегородили несколько крупных улиц, уничтожены десятки машин.

Ветхозаветный потоп

Еще один катаклизм постиг Москву и Московскую область в конце июня. Жертвами шквалистого ветра с порывами до 15-20 метров в секунду стали два человека. Порядка 300 населенных пунктов в Подмосковье лишились энергоснабжения. Ураган сорвал кровли с 50 зданий и повредил более 100 автомобилей. На отдельных ветках метро было прекращено движение поездов.

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москву ждет "ветхозаветный" потоп, предупредили синоптики

На этот раз смерч сопровождался "тропическим" ливнем. Так, по сообщениям Гидрометцентра, за сутки в Москве выпало 90% месячной нормы осадков.

За день до урагана синоптики сравнили надвигающийся "штормовой удар" с ветхозаветным Всемирным потопом и предупредили, что ливневый фронт может побить полувековой рекорд максимального суточного количества осадков.

Разогнать и оштрафовать

На фоне череды погодных аномалий некоторые общественные деятели высказывались за применение санкций к метеорологическим службам. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал синоптикам почаще смотреть в окно, а после и вовсе предложил "разогнать" Мосгидромет. Недовольство политика вызвало отсутствие в прогнозах погоды упоминаний о ливне, под который ему не повезло попасть.

Женщина с зонтом во время дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Лета не будет. Центральную Россию ждет "циклоническая депрессия"

После майского урагана глава МЧС Владимир Пучков призвал ввести штрафы за неправильный метеопрогноз. В Мосгидромете, однако, ответили, что практика взысканий за неточности существует уже давно — за подобные ошибки сотрудников часто лишают премий.

Опять пожары

Пока Центральная Россия страдала от непрекращающихся дождей, ряд регионов столкнулись с засухой и вызванными ею пожарами. На Дальнем Востоке МЧС зарегистрировало порядка 170 возгораний. В их тушении принимали участие более 900 человек и 100 единиц техники.

Тяжелая ситуация сложилась в Забайкалье. Там спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких поселков, которым угрожал огонь. Только к середине этой недели появились сообщения об улучшении обстановки в районах, где работают сотрудники МЧС.

Лета ждать не стоит

В начале июля в центре "Фобос" рассказали, что жителям Центральной России не стоит ждать летней погоды, поскольку на регион надвигаются "интенсивные и затяжные" дожди.

Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Синоптики рассказали, когда в Москве начнется пляжный сезон

"Лета уже не будет в Центральной России. Оно получится скомканным, и ничего там дальше хорошего не видно", — рассказал специалист центра Евгений Тишковец. По его словам, обильные осадки в регионе обусловлены "циклонической депрессией", состоящей из двух эпицентров.

Природа сжалится

Позднее в "Фобосе" пообещали, что во второй половине июля жителей столичного региона все же ждет хорошая погода. "Природа сжалится над москвичами, и во второй половине июля вернет украденное лето", — отметили метеорологи.

"То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным — 22-23 июля. Хотя бы на недельку наконец-то удастся устроить пляжный сезон", — заверили специалисты центра.

Последствия урагана в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетер в столице повалил тысячи деревьев.Сломанное ураганом дерево на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ветер в столице повалил тысячи деревьев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВетром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ветром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкПоваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Поваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПогибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
© РИА Новости / Яна БурмистроваПерейти в фотобанкИз-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
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Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСиноптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
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