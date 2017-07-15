Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Аномальные погодные явления, которыми отмечено нынешнее лето, будут повторяться все чаще. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — сказал специалист на совместном форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в городе Вытегра.

По его словам, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.

Советник также подчеркнул, что климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности. Это позволить снизить риски для населения и увеличит эффективность работы экстренных служб.

Аномальная весна

Погодные аномалии пришли в Центральную Россию еще весной. Так, в конце мая на столичный регион обрушился мощный ураган, жертвами которого стали 16 человек, ранения и травмы получили около 200. По информации МЧС, в Москве смерч повалил более 20 тысяч деревьев и повредил кровли 285 жилых домов. Позднее страховые компании сообщили, что объем выплат владельцам транспортных средств, уничтоженных стихией, может превысить 200 миллионов рублей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями были задержаны более 50 авиарейсов, свыше 130 электричек, 23 пассажирских поезда дальнего следования, пять составов московского метро и четыре аэроэкспресса.

Сибирь под ударом

Всю мощь стихии испытали на себе и жители Сибири. Так, в средине июня на отдельные районы Алтайского края обрушился град размером с куриное яйцо. Местные фермеры жаловались на огромный ущерб, нанесенный урожаю. Соцсети наводнили фотографии машин с разбитыми стеклами и жилых домов с облупленной черепицей.

В Томске и Красноярске ураган повредил линии электропередач. Десятки домов остались без света. Также сообщалось, что порывистый ветер нарушил систему городских коммуникаций в Новосибирске. Упавшие деревья перегородили несколько крупных улиц, уничтожены десятки машин.

Ветхозаветный потоп

Еще один катаклизм постиг Москву и Московскую область в конце июня. Жертвами шквалистого ветра с порывами до 15-20 метров в секунду стали два человека. Порядка 300 населенных пунктов в Подмосковье лишились энергоснабжения. Ураган сорвал кровли с 50 зданий и повредил более 100 автомобилей. На отдельных ветках метро было прекращено движение поездов.

На этот раз смерч сопровождался "тропическим" ливнем. Так, по сообщениям Гидрометцентра, за сутки в Москве выпало 90% месячной нормы осадков.

За день до урагана синоптики сравнили надвигающийся "штормовой удар" с ветхозаветным Всемирным потопом и предупредили, что ливневый фронт может побить полувековой рекорд максимального суточного количества осадков.

Разогнать и оштрафовать

На фоне череды погодных аномалий некоторые общественные деятели высказывались за применение санкций к метеорологическим службам. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал синоптикам почаще смотреть в окно, а после и вовсе предложил "разогнать" Мосгидромет. Недовольство политика вызвало отсутствие в прогнозах погоды упоминаний о ливне, под который ему не повезло попасть.

После майского урагана глава МЧС Владимир Пучков призвал ввести штрафы за неправильный метеопрогноз. В Мосгидромете, однако, ответили, что практика взысканий за неточности существует уже давно — за подобные ошибки сотрудников часто лишают премий.

Опять пожары

Пока Центральная Россия страдала от непрекращающихся дождей, ряд регионов столкнулись с засухой и вызванными ею пожарами. На Дальнем Востоке МЧС зарегистрировало порядка 170 возгораний. В их тушении принимали участие более 900 человек и 100 единиц техники.

Тяжелая ситуация сложилась в Забайкалье. Там спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких поселков, которым угрожал огонь. Только к середине этой недели появились сообщения об улучшении обстановки в районах, где работают сотрудники МЧС.

Лета ждать не стоит

В начале июля в центре "Фобос" рассказали, что жителям Центральной России не стоит ждать летней погоды, поскольку на регион надвигаются "интенсивные и затяжные" дожди.

"Лета уже не будет в Центральной России. Оно получится скомканным, и ничего там дальше хорошего не видно", — рассказал специалист центра Евгений Тишковец. По его словам, обильные осадки в регионе обусловлены "циклонической депрессией", состоящей из двух эпицентров.

Природа сжалится

Позднее в "Фобосе" пообещали, что во второй половине июля жителей столичного региона все же ждет хорошая погода. "Природа сжалится над москвичами, и во второй половине июля вернет украденное лето", — отметили метеорологи.

"То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным — 22-23 июля. Хотя бы на недельку наконец-то удастся устроить пляжный сезон", — заверили специалисты центра.