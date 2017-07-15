Минобрнауки предложила создать в армии группы с рабочей специализацией

АНАПА (Краснодарский край), 15 июл — РИА Новости. Минобрнауки предлагает создать профессиональные группы в армии, чтобы выпускники техникумов и колледжей, в частности, участники движения Worldskills, не теряли профессиональные навыки во время службы, заявила замминистра образования РФ Людмила Огородова.

Огородова и еще один замминистра образования Павел Зенькович в субботу приняли участие в открытии учебно-тренировочного центра "Парк будущего" в Анапе. В нем участники движения рабочих профессий WorldSkills смогут оттачивать свои навыки.

"Мы хотим, чтобы были созданы так называемые рабочие группы, профессиональные группы, когда вы из профессии не уходите. Вы в рамках службы… занимаетесь своей профессией в течение года. В то же время осваиваете воинскую какую-то профессию", — сказала Огородова во время общения с российской сборной Worldskills.