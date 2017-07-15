В Анапе открыли "Парк будущего" для участников движения WorldSkills

АНАПА (Краснодарский край), 15 июл — РИА Новости. Уникальный учебно-тренировочный центр "Парк будущего", где участники движения рабочих профессий WorldSkills смогут оттачивать свои навыки, открыли во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе.

В церемонии открытия приняли участие заместители министра образования и науки РФ Павел Зенькович и Людмила Огородова.

Как рассказал журналистам лидер движения "Молодые профессионалы" Роберт Уразов, новый центр является базовой площадкой для подготовки Национальной сборной России по профессиональному мастерству для участия в европейских и мировых чемпионатах, в частности, в мировом чемпионате WorldSkills 2019 года, который пройдет в России.

"Помимо того что мы готовим сборную, нам важно начинать работу с детьми с того возраста, когда они начинают принимать решения, куда они собираются двигаться. "Смена" — это такой массовый центр, который позволяет детям рассказывать, как выглядит профессия", — пояснил он.

Финансирование

По словам Уразова, строительство "Парка будущего" происходило в рекордные сроки.

"Надо понимать, что строительство в рекордные для России сроки, что это так нетипично было сделано, всего этого не было буквально два месяца назад, это достаточно быстро для того, чтобы дети успели попасть на эти смены", — добавил он.

Огородова сообщила журналистам, что на создание проекта уже потрачено 230 миллионов рублей, финансирование проекта может быть удвоено на следующий год.

Замминистра также отметила значение ранней профориентации.

"Как мы обычно выбираем профессию: мы посмотрели на соседа, который закончил экономический факультет, работает в банке, у него большая зарплата, машина, квартира, и, наверное, мне надо так же. Мы посмотрели телевизор, и кто-то занимается балетом, ездит по миру, его видят, и, наверное, мне надо попробовать так же. Но никогда не было возможности испытать себя, свою предрасположенность, биологическую предрасположенность — к интеллектуальной деятельности, к работе руками, к координационной, к управлению — к чему мы предрасположены. Потому что талант — это очень важная составная часть успеха в будущем ", — заявила Огородова на церемонии открытия.

Она отметила, что те проекты, которые сегодня реализуются: детские технопарки, кванториумы, всероссийский центр, учебно-тренировочный полигон, который открылся на базе "Смены" — это "как раз возможность вам послушать себя, посмотреть, получается ли это, чтобы определиться очень рано".

Обратный отсчет

По ее словам, в мире сегодня каждый пятый молодой человек не имеет работы и возможности получить образование. "А у нас в университете какая-то часть детей отчисляется, потому что они поняли, что ошиблись с выбором. Они теряют пять лет, разочаровываются в жизни, становятся неуверенными в себе, поэтому очень важно самоопределиться очень рано, и очень важно очень рано начать набирать компетенции, профессионализм и понимание самого себя в этой жизни", — подчеркнула она.

​15 июля также отмечается Всемирный день навыков молодежи, к нему приурочены сборы российских участников чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Abu Dhabi. В этот день начался торжественный отсчет дней до начала чемпионата, намеченного на 14-19 октября.

​Инфраструктура центра состоит из тренировочного комплекса национальной сборной и центра профессий "Парк будущего" — образовательных павильонов, сгруппированных по шести направлениям: "Промышленность", "Строительство", "Сервис и дизайн", "Информационные технологии", "Транспорт", "Профессии будущего". Среди кластеров центра профессий "Парк будущего", а также площадок профессиональных проб и соревнований юниоров JuniorSkills такие компетенции, как мобильная робототехника, флористика, инженерный дизайн, кулинария, швейное дело, кирпичная кладка и другие.

​По данным пресс-службы Worldskills, в 2017 году в профориентационных сменах примут участие 5,4 тысячи детей. Лучшие практики реализации программ профориентационных смен будут тиражироваться в регионы.

По утвержденной министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой концепции развития центра, уже с 2018 года соответствующими программами будет охвачено 40 регионов.