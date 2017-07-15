В Анапе открыли "Парк будущего" для участников движения WorldSkills

АНАПА (Краснодарский край), 15 июл — РИА Новости. Уникальный учебно-тренировочный центр "Парк будущего", где участники движения рабочих профессий WorldSkills смогут оттачивать свои навыки, открыли во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе.
Как рассказал журналистам лидер движения "Молодые профессионалы" Роберт Уразов, новый центр является базовой площадкой для подготовки Национальной сборной России по профессиональному мастерству для участия в европейских и мировых чемпионатах, в частности, в мировом чемпионате WorldSkills 2019 года, который пройдет в России.
"Помимо того что мы готовим сборную, нам важно начинать работу с детьми с того возраста, когда они начинают принимать решения, куда они собираются двигаться. "Смена" — это такой массовый центр, который позволяет детям рассказывать, как выглядит профессия", — пояснил он.
Финансирование
По словам Уразова, строительство "Парка будущего" происходило в рекордные сроки.
"Надо понимать, что строительство в рекордные для России сроки, что это так нетипично было сделано, всего этого не было буквально два месяца назад, это достаточно быстро для того, чтобы дети успели попасть на эти смены", — добавил он.
Замминистра также отметила значение ранней профориентации.
"Как мы обычно выбираем профессию: мы посмотрели на соседа, который закончил экономический факультет, работает в банке, у него большая зарплата, машина, квартира, и, наверное, мне надо так же. Мы посмотрели телевизор, и кто-то занимается балетом, ездит по миру, его видят, и, наверное, мне надо попробовать так же. Но никогда не было возможности испытать себя, свою предрасположенность, биологическую предрасположенность — к интеллектуальной деятельности, к работе руками, к координационной, к управлению — к чему мы предрасположены. Потому что талант — это очень важная составная часть успеха в будущем ", — заявила Огородова на церемонии открытия.
Она отметила, что те проекты, которые сегодня реализуются: детские технопарки, кванториумы, всероссийский центр, учебно-тренировочный полигон, который открылся на базе "Смены" — это "как раз возможность вам послушать себя, посмотреть, получается ли это, чтобы определиться очень рано".
Обратный отсчет
15 июля также отмечается Всемирный день навыков молодежи, к нему приурочены сборы российских участников чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Abu Dhabi. В этот день начался торжественный отсчет дней до начала чемпионата, намеченного на 14-19 октября.
По данным пресс-службы Worldskills, в 2017 году в профориентационных сменах примут участие 5,4 тысячи детей. Лучшие практики реализации программ профориентационных смен будут тиражироваться в регионы.
По утвержденной министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой концепции развития центра, уже с 2018 года соответствующими программами будет охвачено 40 регионов.