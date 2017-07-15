В субботу и воскресенье Москву накроет гроза с дождем и градом

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Гроза с дождем и градом и шквалистый ветер ожидаются в Москве днем в субботу и в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС.

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"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в связи с неблагоприятными погодными явлениями, днем 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ливень может затопить дороги и спровоцировать пробки, повредить ЛЭП, повалить деревья и рекламные щиты. Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Автомобили рекомендуют парковать в гаражах или на улице, подальше от деревьев и шатких конструкций.