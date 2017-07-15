МАГАДАН, 15 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магадана в субботу встретили членов историко-географической экспедиции "Байкал-Аляска", стартовавшей в Иркутске 30 марта, сообщил РИА Новости представитель правительства Колымы.

Экспедиция вошла в число 25 наиболее популярных туристических маршрутов России по версии составителей Национального туристического рейтинга. Маршрут "Байкал — Аляска", повторяющий путь основателей Российско-Американской компании, занял 16-е место в рейтинге, опередив такие туристические маршруты как "Подмосковные истории" (Московская область), "Русские усадьбы" (Рязанская область), лыжные туры по Камчатке, охоту на медведя в Магаданской области и ряд других.

"В Магадан прибыла историко-географическая экспедиция "Байкал-Аляска". Она повторяет путь русских первопроходцев и основателей первых поселений в Америке. Ее участники преодолевают уникальный маршрут протяженностью более одиннадцати тысяч километров впервые с момента продажи Аляски, состоявшейся ровно 150 лет назад. Нитка маршрута проходит по побережью Охотского моря с посещением Магадана", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что участники экспедиции впервые за 150 лет пройдут весь маршрут на парусном надувном разборном катамаране океанского класса. Возможность сборки и разборки тримарана позволяет перевести судно через два водораздельных хребта — Байкальский хребет на севере Иркутской области, и хребет Джугдур в Хабаровском крае, обеспечив цельное прохождение экспедиции на одном судне.

"Для магаданцев это, конечно, значимое событие. Сегодня на катамаране проводят экскурсии для всех желающих и рассказывают о целях экспедиции. Для Колымы — это возможность еще раз заявить о туристических возможностях региона", — уточнил собеседник.

Маршрут экспедиции "Байкал — Аляска" затрагивает шесть регионов РФ (Иркутскую и Сахалинскую области, Республики Бурятия и Якутия, Хабаровский край и Камчатский), а также штат Аляска на территории США. Все регионы выразили свою заинтересованность в проведении экспедиции и оказали поддержку проекту.