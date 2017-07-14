ФАС заинтересовалась ценообразованием в ресторанах московских аэропортов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ФАС РФ рассматривает обоснованность ценообразования в ресторанах аэропортов Москвы, по предварительным данным, цены завышены, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы считаем сейчас обоснованность аренды, и соответствующую маржу и себестоимость у этих компаний, но думаю, что мы не согласимся. Пока, на предварительном варианте, мы видим, что цены завышены", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Артемьев не стал отвечать на вопрос, на сколько именно, по мнению ФАС, завышены цены в ресторанах аэропортов, сославшись на его преждевременность.

В конце июня подмосковное УФАС сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сетей ресторанов Burger King), ООО "Галерея-Алекс" (кофейни "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (кафе "Му-му") за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Тогда же оно сообщало, что анализ ситуации в "Шереметьево" еще продолжается.