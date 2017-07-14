В Липецкой области открыли школу имени Героя России летчика Олега Пешкова

ЛИПЕЦК, 14 июля — РИА Новости. Новую школу, названную в честь жителя Липецкой области — российского летчика Героя России Олега Пешкова, который в 2015 году погиб при исполнении воинского долга, открыли в пятницу в Липецке, сообщает пресс-служба администрация региона.

"В День знаний ее порог переступят 600 воспитанников. Школа, которой присвоен № 30, рассчитана на юных жителей микрорайонов "Победа" и "Европейский". Она призвана разгрузить образовательные учреждения № 18 и 20. Рассматривается вопрос об установке на ее территории бюста Героя Российской Федерации Олега Пешкова и создании здесь музея липецкой авиации", — говорится в сообщении.

Общая площадь школы составляет 17,2 тысяч квадратных метров. На ее строительство было направлено более 660 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Школа оборудована по самым современным стандартам. Здесь есть собственная лаборатория для изучения инновационных технологий 3D моделирования, музыкальный, хореографические, два спортивных и тренажерный залы, изостудия, два бассейна — малый и большой.

В настоящий момент педагогический коллектив школы полностью укомплектован.

"Всего лишь 20 лет назад здесь были простые поля. А теперь — прекрасный микрорайон. Сегодня, открывая эту прекрасную школу, можно с уверенностью сказать, что задача по созданию условий для развития молодого поколения успешно реализуется. Липецкая область продолжит поддержку курса страны на сбережение человеческого капитала. Думаю, здесь будут рождаться и жить счастливые люди", — отметил глава региона Олег Королев в ходе церемонии открытия школы.

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