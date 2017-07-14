В Госдуме прервали заседание из-за протекшей крыши

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента отметила, что в зале заседания течет крыша.

В Москве днем в пятницу начался сильный дождь с грозой.

"Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет", — сказала Яровая в ходе выступления.

После этого первый вице-спикер ГД Александр Жуков объявил десятиминутный перерыв.

Во время объявленного перерыва зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что хотя вода и текла с потолка, лично он под капли не попал.

"Там с потолка текла вода, и для этого, видимо, объявили перерыв. Но я, честно, не в курсе, все так сумбурно и быстро произошло", — оценил ситуацию депутат.

После того, как перерыв в заседании завершился, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам продолжить работу "в непростых погодных условиях".