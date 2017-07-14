В столичном регионе 14 июля может выпасть более 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Более 20% от месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Норма осадков для июля в столичном регионе составляет 94 миллиметра.

"Мы считаем, что по Москве с этим ливнем может выпасть до 10 миллиметров осадков… если говорить об области, где он более активен, то там может выпасть до 20 миллиметров", — сказал собеседник агентства, отметив, что это составляет чуть больше 21% месячной нормы.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что ливни с грозами продолжатся в регионе и в выходные.