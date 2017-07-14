США
14.0714 июля18:16МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

ОСАГО, обгон и брызговики: юристы разрушают популярные мифы автолюбителей

17:3614.07.2017
(обновлено: 17:37 14.07.2017)
06740
© Fotolia / ZinkevychПокупка машиныПокупка машины
© Fotolia / Zinkevych

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Спорами о сроках действия полиса ОСАГО, деталях прохождения техосмотра и других юридических вопросах забиты тысячи страниц тематических форумов. РИА Новости попросило экспертов дать четкие разъяснения и развеять самые устоявшиеся мифы из области автомобильного права.

Действие ОСАГО

Многие автолюбители думают, что после окончания срока действия полиса ОСАГО договор со страховой компанией продолжает иметь юридическую силу. Указываются даже сроки — один месяц. Мол, в случае ДТП, произошедшего в этот период, нужно будет всего лишь продлить срок действия страховки, после чего владелец получит право на компенсацию причиненного ущерба. При этом сотрудникам ГИБДД якобы можно предъявлять старый полис ОСАГО и избегать штрафов.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО, договоров купли-продажи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО, договоров купли-продажи

Откуда появился этот миф, неясно. Согласно статье 10 федерального закона об ОСАГО, срок действия договора может составлять не более года. То есть полис, купленный на один год, априори не может действовать дольше. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "АльфаСтрахования", если владелец вовремя не продлит свою страховку, то обязанность по возмещению вреда ляжет исключительно на его плечи. В полисе указан не только день окончания действия договора, но и время — обычно это 00:00 часов. Кроме того, за езду без ОСАГО водителю грозит штраф в размере 800 рублей, и бланк с истекшим сроком тут никак не поможет.

Брызговики для техосмотра

Как известно, многие новые машины (особенно массовых бюджетных марок) поставляются клиенту из автосалона без брызговиков. Однако в ПДД, в пункте 7.5 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, одним из таких условий является "отсутствие предусмотренных конструкцией задних защитных устройств, грязезащитных фартуков и брызговиков". В первые три года покупатели новых машин не проходят техосмотр и приобретают полис ОСАГО без диагностической карты, однако после вопрос встает ребром: надо ли ставить брызговики для прохождения ТО?

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПрохождение техосмотра и выдача диагностической карты в Москве
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Прохождение техосмотра и выдача диагностической карты в Москве

Как пояснил РИА Новости Марат Аманлиев, адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", тут следует обратиться к дословной формулировке текста того самого пункта 7.5. Теоретически в выдаче диагностической карты может быть отказано только в том случае, если изготовитель изначально укомплектовывает данное транспортное средство брызговиками. Однако огромное количество автопроизводителей этого не делают.

Сотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Думу внесли проект, усиливающий контроль за техосмотром транспорта

Существует практика судебного оспаривания постановлений по делам об административных правонарушениях, когда инспекторы ГИБДД привлекали водителей к ответственности за отсутствие брызговиков. Суды отменяли такие постановления как незаконные ввиду того, что конструкция машины не предполагает обязательное их наличие.

Кстати, согласно постановлению правительства России от 05.12.2011 № 1008 (ред. от 03.11.2015) "О проведении технического осмотра транспортных средств", в требованиях, предъявляемых при проведении техосмотра, про проверку задних брызговиков не сказано ни слова.

Завершение обгона

Еще один вечный спор: считать ли маневр обгона, начатый через прерывистую линию и завершенный через сплошную, движением по встречной полосе? На кон поставлено самое дорогое — водительское удостоверение, которое сотрудники ГАИ стремились отобрать через суд, а водители оспаривали их решение всеми правдами и неправдами.

© Fotolia / Giuseppe PorzaniМужчина за рулем автомобиля
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Мужчина за рулем автомобиля

Точку в вопросе поставила новая статья 9.1(1) Правил дорожного движения, вступившая в силу 12 июля 2017 года. В ней говорится, что на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1 (сплошная линия), 1.3 (две сплошные) или 1.11 (сплошная плюс прерывистая), прерывистая линия которой расположена слева. Теперь если водитель выехал на обгон там, где было разрешено, а закончил маневр там, где запрещено, он однозначно будет признан виновным и лишится прав.

Комиссионный договор

При купле-продаже подержанного автомобиля продавец или покупатель часто настаивает на том, чтобы заключить сделку в присутствии некой сторонней организации за отдельную плату. Якобы без печати договор будет считаться недействительным, а при наличии только двух подписей на бумаге машину не поставят на учет в органах ГИБДД.

"В настоящее время при заключении договора купли-продажи автомобиля не требуется наличие в договоре печатей комиссионных магазинов и автосалонов, — поясняет Марат Аманлиев. — Если договор заключают два физических лица, то в договоре должны быть оговорены его предмет (индивидуализирован автомобиль — марка, модель, VIN, цвет и так далее) и стоимость. Факт заключения договора удостоверяется подписями покупателя и продавца. Также в паспорте транспортного средства в нужных графах предыдущий и новый собственник должны поставить свои подписи".

Этих сведений будет достаточно для регистрации в органах ГИБДД. Купля-продажа автомобиля не является сделкой, подлежащей государственной регистрации, нотариальному заверению, поэтому никаких печатей сторонних организаций не требуется.

Нужна ли доверенность?

На форумах часто можно встретить споры о том, нужно ли оформлять доверенность на право управления автомобилем, если страховой полис ОСАГО выписан на неограниченный круг лиц. С 2012 года сотрудники ГИБДД перестали требовать доверенность от водителя при проверке документов (требование было исключено из ПДД). С тех пор любой человек может управлять чужим автомобилем, если имеет при себе действующее водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Однако до сих пор автомобилисты воспринимают список граждан, указанных в страховом полисе, как перечень доверенных лиц, которым предоставлено право управлять данным транспортным средством.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полиса ОСАГО

Как поясняют юристы, полис с ограниченным кругом лиц нужен лишь для того, чтобы страховая компания правильно рассчитала коэффициенты. Если водителя нет в списке, то он не может управлять данным автомобилем, так как будет считаться незастрахованным, и в случае ДТП по его вине в выплате будет отказано. Если его остановят сотрудники ГИБДД, то обязательно вынесут штраф в размере 500 рублей (часть 1, статьи 12.37 КоАП РФ).

ОСАГО для неограниченного круга лиц страхует ответственность всех, кто окажется за рулем, поэтому доверенность и в этом случае на территории Российской Федерации не нужна. Однако давно забытая бумажка, в том числе заверенная нотариусом, все-таки может иногда пригодиться. Например, если водитель будет вынужден отправиться за машиной на штраф-стоянку или совершить с ней регистрационные действия.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена