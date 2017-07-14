ОСАГО, обгон и брызговики: юристы разрушают популярные мифы автолюбителей

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Спорами о сроках действия полиса ОСАГО, деталях прохождения техосмотра и других юридических вопросах забиты тысячи страниц тематических форумов. РИА Новости попросило экспертов дать четкие разъяснения и развеять самые устоявшиеся мифы из области автомобильного права.

Действие ОСАГО

Многие автолюбители думают, что после окончания срока действия полиса ОСАГО договор со страховой компанией продолжает иметь юридическую силу. Указываются даже сроки — один месяц. Мол, в случае ДТП, произошедшего в этот период, нужно будет всего лишь продлить срок действия страховки, после чего владелец получит право на компенсацию причиненного ущерба. При этом сотрудникам ГИБДД якобы можно предъявлять старый полис ОСАГО и избегать штрафов.

Откуда появился этот миф, неясно. Согласно статье 10 федерального закона об ОСАГО, срок действия договора может составлять не более года. То есть полис, купленный на один год, априори не может действовать дольше. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "АльфаСтрахования", если владелец вовремя не продлит свою страховку, то обязанность по возмещению вреда ляжет исключительно на его плечи. В полисе указан не только день окончания действия договора, но и время — обычно это 00:00 часов. Кроме того, за езду без ОСАГО водителю грозит штраф в размере 800 рублей, и бланк с истекшим сроком тут никак не поможет.

Брызговики для техосмотра

Как известно, многие новые машины (особенно массовых бюджетных марок) поставляются клиенту из автосалона без брызговиков. Однако в ПДД, в пункте 7.5 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, одним из таких условий является "отсутствие предусмотренных конструкцией задних защитных устройств, грязезащитных фартуков и брызговиков". В первые три года покупатели новых машин не проходят техосмотр и приобретают полис ОСАГО без диагностической карты, однако после вопрос встает ребром: надо ли ставить брызговики для прохождения ТО?

Как пояснил РИА Новости Марат Аманлиев, адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", тут следует обратиться к дословной формулировке текста того самого пункта 7.5. Теоретически в выдаче диагностической карты может быть отказано только в том случае, если изготовитель изначально укомплектовывает данное транспортное средство брызговиками. Однако огромное количество автопроизводителей этого не делают.

Существует практика судебного оспаривания постановлений по делам об административных правонарушениях, когда инспекторы ГИБДД привлекали водителей к ответственности за отсутствие брызговиков. Суды отменяли такие постановления как незаконные ввиду того, что конструкция машины не предполагает обязательное их наличие.

Кстати, согласно постановлению правительства России от 05.12.2011 № 1008 (ред. от 03.11.2015) "О проведении технического осмотра транспортных средств", в требованиях, предъявляемых при проведении техосмотра, про проверку задних брызговиков не сказано ни слова.

Завершение обгона

Еще один вечный спор: считать ли маневр обгона, начатый через прерывистую линию и завершенный через сплошную, движением по встречной полосе? На кон поставлено самое дорогое — водительское удостоверение, которое сотрудники ГАИ стремились отобрать через суд, а водители оспаривали их решение всеми правдами и неправдами.

Точку в вопросе поставила новая статья 9.1(1) Правил дорожного движения, вступившая в силу 12 июля 2017 года. В ней говорится, что на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1 (сплошная линия), 1.3 (две сплошные) или 1.11 (сплошная плюс прерывистая), прерывистая линия которой расположена слева. Теперь если водитель выехал на обгон там, где было разрешено, а закончил маневр там, где запрещено, он однозначно будет признан виновным и лишится прав.

Комиссионный договор

При купле-продаже подержанного автомобиля продавец или покупатель часто настаивает на том, чтобы заключить сделку в присутствии некой сторонней организации за отдельную плату. Якобы без печати договор будет считаться недействительным, а при наличии только двух подписей на бумаге машину не поставят на учет в органах ГИБДД.

"В настоящее время при заключении договора купли-продажи автомобиля не требуется наличие в договоре печатей комиссионных магазинов и автосалонов, — поясняет Марат Аманлиев. — Если договор заключают два физических лица, то в договоре должны быть оговорены его предмет (индивидуализирован автомобиль — марка, модель, VIN, цвет и так далее) и стоимость. Факт заключения договора удостоверяется подписями покупателя и продавца. Также в паспорте транспортного средства в нужных графах предыдущий и новый собственник должны поставить свои подписи".

Этих сведений будет достаточно для регистрации в органах ГИБДД. Купля-продажа автомобиля не является сделкой, подлежащей государственной регистрации, нотариальному заверению, поэтому никаких печатей сторонних организаций не требуется.

Нужна ли доверенность?

На форумах часто можно встретить споры о том, нужно ли оформлять доверенность на право управления автомобилем, если страховой полис ОСАГО выписан на неограниченный круг лиц. С 2012 года сотрудники ГИБДД перестали требовать доверенность от водителя при проверке документов (требование было исключено из ПДД). С тех пор любой человек может управлять чужим автомобилем, если имеет при себе действующее водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Однако до сих пор автомобилисты воспринимают список граждан, указанных в страховом полисе, как перечень доверенных лиц, которым предоставлено право управлять данным транспортным средством.

Как поясняют юристы, полис с ограниченным кругом лиц нужен лишь для того, чтобы страховая компания правильно рассчитала коэффициенты. Если водителя нет в списке, то он не может управлять данным автомобилем, так как будет считаться незастрахованным, и в случае ДТП по его вине в выплате будет отказано. Если его остановят сотрудники ГИБДД, то обязательно вынесут штраф в размере 500 рублей (часть 1, статьи 12.37 КоАП РФ).

ОСАГО для неограниченного круга лиц страхует ответственность всех, кто окажется за рулем, поэтому доверенность и в этом случае на территории Российской Федерации не нужна. Однако давно забытая бумажка, в том числе заверенная нотариусом, все-таки может иногда пригодиться. Например, если водитель будет вынужден отправиться за машиной на штраф-стоянку или совершить с ней регистрационные действия.