Органы опеки не получали жалоб на задержанную в Турции россиянку

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Органы опеки не получали жалоб на ненадлежащее воспитание детей в семье Светланы Ухановой до ее задержания в Турции, сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовской области Надежда Соловьева.

По ее словам, Уханова с двумя дочерьми, ее бывший муж и нынешний сожитель проживали в городе Марксе, и дети всегда были с матерью. "Данная семья на учете органов и учреждений системы профилактики никогда не состояла… Мама никогда не привлекалась к ответственности. Ни со стороны образовательных учреждений, ни со стороны родственников в органы опеки информация о ненадлежащем исполнении (родительских обязанностей) не поступала", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сейчас стоит вопрос о возвращении детей в Россию. "Дальше будем смотреть, какие меры к таким родителям будут применены и что будет дальше", — добавила Соловьева.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерьми и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Ранее детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что предпринимаются меры для возвращения в Россию одной из дочерей Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится у миграционной тюрьмы в Турции и только один раз сумел добиться встречи с дочерью. Также в Турции находится мать Светланы Ухановой.