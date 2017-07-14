Органы опеки не получали жалоб на задержанную в Турции россиянку

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Органы опеки не получали жалоб на ненадлежащее воспитание детей в семье Светланы Ухановой до ее задержания в Турции, сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовской области Надежда Соловьева.
По ее словам, Уханова с двумя дочерьми, ее бывший муж и нынешний сожитель проживали в городе Марксе, и дети всегда были с матерью. "Данная семья на учете органов и учреждений системы профилактики никогда не состояла… Мама никогда не привлекалась к ответственности. Ни со стороны образовательных учреждений, ни со стороны родственников в органы опеки информация о ненадлежащем исполнении (родительских обязанностей) не поступала", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сейчас стоит вопрос о возвращении детей в Россию. "Дальше будем смотреть, какие меры к таким родителям будут применены и что будет дальше", — добавила Соловьева.
Ранее детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что предпринимаются меры для возвращения в Россию одной из дочерей Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится у миграционной тюрьмы в Турции и только один раз сумел добиться встречи с дочерью. Также в Турции находится мать Светланы Ухановой.