Песков переадресовал в ГД вопрос о переносе рассмотрения закона о животных

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Госдуму вопрос о причинах постоянного переноса рассмотрения закона об ответственном отношении к животным.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заявил, что правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта об ответственном отношении к животным во втором чтении на осеннюю сессию. Совет Думы предложил создать рабочую группу по доработке законопроекта, куда войдут представители исполнительных структур власти, депутаты, сенаторы и другие заинтересованные лица.

"В данном случае это, наверно, не к Кремлю вопрос, я бы переадресовал его в Думу", — сказал журналистам Песков.

Законопроект об ответственном обращении с животными, который Минприроды ранее внесло в Госдуму, предусматривает административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Закон будет регулировать общественные отношения, связанные с обращением с домашними, служебными, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков.