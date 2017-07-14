Власти Москвы назвали самую загруженную улицу в городе

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Власти Москвы назвали самой загруженной улицей столицы Щелковское шоссе, где идет реконструкция, а самой свободной улицей по итогам первого полугодия 2017 года является Кутузовский проспект, сообщил на пресс-конференции в пятницу руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
Всего, по словам Юрьева, в городе ежедневно передвигается 3,6 миллиона уникальных автомобилей, при этом один миллион машин приезжают в Москву из-за пределов МКАД. Свыше половины машин в столице с номерными знаками Московской области и других регионов страны. Средняя скорость движения в городе составляет 53 км/ч, а наибольшее количество ДТП в Москве случаются с 16.00 до 19.00. Пятница традиционно остается самым загруженным днем, а понедельник – незагруженным.
В среднем автомобилист в Москве тратит 80 минут в пути по городу.
"Вообразите себе, какая экономическая неэффективность заложена в текущую модель владения автомобилем. То есть такая собственность, как автомобиль, 22 часа 40 минут в день стоит абсолютно без движения", — сказал Юрьев, добавив, что поэтому ЦОДД поддерживает такие проекты как каршеринг и проекты в области городской мобильности.