Комитет ГД одобрил проект о льготах для участников программы реновации

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать в первом чтении законопроект о предоставлении с 1 января 2018 года налоговых льгот фонду содействия реновации жилищного фонда в Москве и участникам программы сноса пятиэтажек и переселения их в новые дома.

В четверг глава комитета Андрей Макаров заявлял, что документ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 19 июля. В документе, внесенным на рассмотрение Госдумы депутатом Николаем Гончаром (ЕР) указывается, что льготы предоставляются в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и исключения дополнительной налоговой нагрузки на участников программы реновации жилищного фонда в столице России.

Законопроект исключает из числа плательщиков налога на прибыль организаций фонд содействия реновации жилищного фонда в Москве и освобождает операции этого фонда по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от НДС. Кроме того, доходы, полученные гражданами в собственность от фонда в виде объектов недвижимого имущества, предлагается освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Данные изменения "будут способствовать эффективной реализации фондом программы реновации жилищного фонда в Москве, а также защите жилищных прав граждан — участников программы реновации", считает Гончар.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "Вконтакте" попросил депутатов ГД поддержать закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации. Он отметил, что власти "должны четко и последовательно, в соответствии с поручением президента, выполнять обещания".

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%). Мэр Сергей Собянин заявлял, что при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.