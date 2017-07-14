Масштабная единовременная выплата затронет треть населения Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл — РИА Новости. Масштабная единовременная выплата жителям, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и в настоящее время живущим в регионе, затронет примерно треть населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, заявила в пятницу в ходе заседания окружного правительства губернатор региона Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что власти автономного округа поддержали законопроект, который позволит в 2018 году получить единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей жителям, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и в настоящее время живущим в регионе. На эти цели из бюджета ХМАО-Югры будет направлено более 2,6 миллиарда рублей.

Выплату приурочат к началу объявленного президентом России Десятилетия детства, 25-летию конституции страны и 825-летию первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на территории, на которой сегодня располагается регион.

"По оценкам, получателями поддержки станут более 515 тысяч семей и молодых людей — почти треть населения округа. Эта выплата — детям от всех родителей округа, которые сегодня развивают Югру как лучшее место для жизни. Этому поколению предстоит беречь современную Югру, экологию, заботиться о ветеранах, родителях. Мы желаем, чтобы у всех югорских детей жизнь сложилась", — заявила Наталья Комарова.

По ее словам, во время реализации данного закона важно не забыть о студентах, находящихся на очном обучении за пределами региона.

Председатель Общественной палаты Югры, глава оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Десятилетию детства в регионе, Ирина Максимова назвала этот закон важным для жителей.

"Проект по единовременной выплате нужный и важный, он затрагивает огромное количество граждан — почти треть населения округа, что важно — оказывает поддержку семье без ссылки на социальный статус", — отметила она в ходе заседания правительства.

В региональном отделении Российского движения школьников решение властей автономного округа охарактеризовали как уникальное. "Сегодняшнее решение уникально не только для Югры, но и для всей России. Оно знаково привязано к историческим датам, поэтому дети и взрослые смогут почувствовать связь между историей России и Югры, значимость этих дат", — сказала координатор движения Юлия Юдина во время заседания.

Поддержали закон и в окружной ассоциации детских и молодежных объединений. "Для молодых семей подарок в виде такой выплаты — это хорошая поддержка в Десятилетие детства, в этот втройне юбилейный год. За эти 25 лет выросло целое поколение югорчан, родившихся в современной России", — прокомментировал агентству член ассоциации Марат Ласкин.

Как уточнили в правительстве региона, единовременную выплату планируется предоставлять в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в период с 1 января до 1 марта 2018 года. Жители Югры, не состоящие на данном учете, смогут получить выплату в заявительном порядке в течение 2018 года.

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