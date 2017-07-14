Невеста тигра Амура "подружилась" с козлом Туром в приморском сафари-парке

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Сотрудники Приморского сафари-парка подселили козла Тура в вольер к тигрице Уссури – невесте тигра Амура, который прославился в 2015 году благодаря "дружбе" с другим представителем парнокопытных, Тимуром.

На сайте парка размещен ролик, на котором видно, как Тур и Уссури гуляют рядом. В какой-то момент тигрица начинает гнаться за козлом, однако потом убегает от него.

Директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев не стал раскрывать причины подселения козла к тигрице, решив сохранить интригу. Однако он пообещал, что вскоре будет опубликовано новое видео о жизни животных.

Молодую тигрицу Уссури, которая родилась в июне 2014 года в питомнике Московского зоопарка, привезли в приморский сафари-парк в качестве невесты для тигра Амура. В 2016 году у хищников родился тигренок Шерхан, однако Уссури отказалась кормить его и еще одного котенка. В результате один из детенышей погиб.

О странной "дружбе" Тимура и Амура стало известно в 2015 году: козла привели в вольер к хищнику в качестве обеда, однако хищник, встретив отпор, не стал есть парнокопытного. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его ночевать на крыше убежища.

Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Ролики о жизни Тимура и Амура на YouTube набрали миллионы просмотров.