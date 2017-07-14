Минздрав заявил об ухудшении качества российских вакцин

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Минздраве отмечают ухудшение качества вакцин, произведенных в РФ, сообщила глава департамента лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств министерства Елена Максимкина.

"У нас с каждым годом показатели качества вакцин, которые производятся, они не улучшаются, а наоборот, приходится забраковывать. Сколько серий было забраковано вакцины АКДС, в итоге — риски по дифтерии, по коклюшу… К счастью, нет проблем с пневмококковой вакциной, вакциной против гриппа, (где) у нас… стало больше производителей. Со всеми остальными у нас вакцинами проблемы", — сказала Максимкина на заседании координационного совета в сфере обращения лекарств и медизделий.

Она отметила, что Минздрав считает приоритетом производство вакцин для национального календаря прививок на территории страны.

"У нас значительные сложности с полиомиелитной вакциной, когда был переход международный на полное освобождение мира от полиомиелита… Были поставлены планы, есть план для института Чумакова (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова – ред.). Уже сейчас должны были завершить и иметь завершенные доклинические исследования. До сих пор доклинические исследования не завершены, клинические исследования не завершались", — добавила Максимкина.

Она уточнила, что в Минздрав поступает много жалоб не только на нехватку вакцин, но и на неправильные условия хранения препаратов.