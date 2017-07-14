Эксперты ЮНЕСКО назвали блестящим досье Татарстана по Успенскому монастырю

КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Эксперты ЮНЕСКО на сессии в Кракове назвали блестящим номинационное досье Татарстана по Успенскому монастырю, который по итогам сессии вошел в список объектов Всемирного наследия, сообщил в интервью РИА Новости государственный советник Татарстана, возглавляющий республиканский фонд "Возрождение", Минтимер Шаймиев.

Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарстане в минувшее воскресенье были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО решением 41-й сессии комитета всемирного наследия, прошедшей в польском Кракове.

Это третий объект республики, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО: в 2000 году туда вошел Казанский Кремль, а в 2014 — древний Болгар.

По словам Шаймиева, Татарстан сумел реализовать такие проекты благодаря тому, что за последние годы в республике была создана работоспособная команда: ученые, историки, архитекторы, реставраторы, строители и организаторы.

"Наработан колоссальный опыт во взаимодействии с учеными, экспертами ЮНЕСКО. Наши специалисты уже изнутри знают, какие требования предъявляет эта организация, и по их оценке нам удается подготовить номинации очень выверенно. Сегодня наши специалисты востребованы, потому что могут взяться практически за любой исторический объект. И высокая оценка ЮНЕСКО дорогого стоит: ее эксперты на краковском заседании единодушно назвали блестящим наше номинационное досье по Успенскому монастырю", — сказал Шаймиев.

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