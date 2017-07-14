Песков рассказал, что Путин подарил Овечкину и Шубской на свадьбу

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин преподнес сыгравшим свадьбу российскому хоккеисту Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской чайный сервиз, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Шубская 8 июля провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года. Хоккеист и модель тогда расписались в ЗАГСе, а в минувшую субботу устроили для друзей и родственников торжество в подмосковном концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Публикация от Irina Mitroshkina💄 (@irina_mitroshkina) Июл 12 2017 в 1:32 PDT

Видеозапись со свадьбы опубликовала в Instagram глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе. Овечкин был в черном фраке и бабочке, его супруга — в свадебном платье.