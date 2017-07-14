МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума РФ в ходе пленарного заседания в пятницу ратифицировала конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Президент России Владимир Путин 26 июня внес на ратификацию в Госдуму соответствующий законопроект.
Как следствие принятия закона, потребуется внесение изменений в российский КоАП в части об административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.
Как отмечается в пояснительной записке документа, ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с другими странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности.
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя ратификацию данной конвенции, отметил, что РФ является членом Совета Европы и продолжает самые тесные контакты со всеми пятью политическими группами ПАСЕ, КМСЕ, и другими институтами СЕ, несмотря на решение России заморозить взнос на 2017 год.
"Мы продолжаем ратификацию конвенций Совета Европы там, где они отвечают интересам и обязательства РФ. Противодействие финансированию терроризма является фундаментальной задачей, которая объединяет страны Совета Европы в антитеррористическом сотрудничестве. Мы за это выступаем всегда и на всех международных площадках", — цитирует слова Слуцкого его пресс-служба.