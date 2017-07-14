Синтезатор и стоматологические слепки: что забывают москвичи в метро

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Большое количество зонтов было забыто пассажирами московского метрополитена с начала июля, всего же за текущий месяц в бюро забытых вещей поступило более 160 предметов, сообщили в пресс-службе метро в пятницу.

"С начала июля на склад забытых вещей, расположенный на станции "Котельники" Московского метрополитена, поступило 164 предмета", — рассказали в пресс-службе.

При этом, как отметили в метро, среди забытых вещей оказалось большое количество зонтов.

Также пассажиры метро теряли украшения, стоматологические слепки и музыкальный синтезатор, рассказали в метрополитене. По обращениям владельцев в июле также были возвращены 23 пропажи.

Ежедневно сотрудниками метрополитена составляется ‪от 5 до 15‬ актов на вещи, забытые в вагонах, на платформах и в переходах. Как и прежде, среди утерянных в метрополитене предметов оказываются личные вещи, находящиеся в дорожных сумках и рюкзаках.