Крупнейшая школа Тюмени примет первых учеников в этом году

ТЮМЕНЬ, 14 июл — РИА Новости. Строительство школы в Тюмени на полторы тысяч учебных мест вышло на завершающую стадию, в сентября учебное заведение распахнет двери для учеников, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Площадь здания более 25 тысяч квадратных метров, оно поделено на 8 блоков, пять из которых займут старшее и среднее звено, один — учащиеся младших классов, еще один предназначен для занятий спортом, а последний станет соединительным звеном. Все блоки соединяют теплые переходы, для маломобильных учеников в школе есть два лифта", — сказал собеседник агентства, отметив, на сегодняшний день эта школа является крупнейшей в регионе.

Он добавил, что сейчас в школе ведется прием документов будущих учеников и собеседования с педагогами. Работать здесь будут более 50 учителей разных профилей.

"Школа будет не только большой, но и современной по наполнению. Жизнь не стоит на месте, появляются новые подходы и требования к образовательным учреждениям. Каждая новая школа лучше, чем предыдущие. В частности в этой заложено много интересных решений", — сказал глава региона Владимир Якушев, который лично контролирует ход строительства объекта.

По информации пресс-службы губернатора, на строительство новых школ и детских садов в Тюменской области направлены два миллиарда рублей.

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