В Москве появится девять тысяч карт "Тройка" с новым изображением

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве выпустят девять тысяч карт "Тройка" с изображением Спасской башни и столичных высоток, сообщает сайт mos.ru. Они появятся в кассах метрополитена в пятницу, 14 июля.

"Тройка" с оригинальным дизайном посвящена мобильному приложению "Метро Москвы", в котором можно построить маршрут в том числе к столичным достопримечательностям. Карты будут выдавать пассажирам при покупке "длинных" билетов: "Единого" и "90 минут" на 60 поездок. Горожанам не придется платить залог за карту в размере 50 рублей. Таким образом, пассажиры сразу получат "Тройку" с записанными на нее "длинными" билетами.

Общий тираж карт "Тройка", посвященных приложению "Метро Москвы", — девять тысяч экземпляров. На лицевой стороне изображены знаковые объекты города: небоскребы "Москва-Сити", Спасская башня, Останкинская башня и здание МГУ имени М.В. Ломоносова.

С понедельника, 17 июля, билеты "Единый" и "90 минут" на 60 поездок будут записывать только на "Тройку". За обычную карту "Тройка" с этого дня нужно будет отдать стандартный залог — 50 рублей.