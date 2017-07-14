В Нижнем Тагиле отчитались о выплатах по задержанным зарплатам рабочим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. В Свердловской области 161 рабочему Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) выплатили долги по зарплате, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Ранее о поступившей жалобе на директора НТЗТИ, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"На сегодня долги выплатили 161 человеку. Это 10 миллионов 820 тысяч рублей", — сказала Канатова.

По информации СУ СК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад. Первое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям "сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов" (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и "мошенничество" (еще около 4 миллионов рублей). Материалы первого дела истребовал для проверки центральный аппарат СКР. Из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат от исполнения служебных обязанностей был отстранен глава свердловского СУ СК РФ Валерий Задорин.

Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.