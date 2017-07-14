В Югре осуществят самые масштабные выплаты населению в истории региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова поддержала законопроект об осуществлении масштабной единовременной выплаты жителям, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории автономного округа и проживающим в регионе, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По оценкам регионального правительства, мерой поддержки смогут воспользоваться более 515 тысяч семей и молодых жителей автономного округа. Размер выплаты на одного человека составит 5 тысяч рублей.

"Период получателей выплат с 1993 года выбран не случайно. В 2018 году исполнится ровно четверть века с принятия конституции нашей страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации. Таким образом, выплаты будут предоставлены всем детям, целому поколению югорчан, родившихся в новейшей истории России на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как самостоятельного региона страны", — комментируют в департаменте.

Отмечается, что выплата будет осуществлена в 2018 году, она будет приурочена к началу объявленного президентом России Десятилетия детства, 25-летию конституции страны и 825-летию первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на территории, на которой сегодня располагается регион.

Как уточнили в правительстве автономного округа, финансовое обеспечение данной меры поддержки планируется осуществить за счет средств местного бюджета. На эти цели будет направлено 2,6 миллиарда рублей.

"Подчеркнем, по своему охвату, с учетом количества и состава семей-получателей, это самая масштабная единовременная выплата такого рода в истории Югры", — резюмировали в окружном департаменте общественных и внешних связей.