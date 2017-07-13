МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал главе МВД Владимиру Колокольцеву поручения по ситуации с реабилитацией наркозависимых, отметив важность взаимодействия с общественными организациями, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в рамках своего пребывания на Валааме посетил остров Коневец на Ладожском озере, где ознакомился с начинающимися масштабными работами по восстановлению комплекса Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Работы по восстановлению финансирует "Роснефть", уже отлиты и освящены монастырские колокола.

Во время пребывания на Коневце Путин пообщался с представителями выборгского епископата. "В частности, отец Сергий рассказал главе государства о работе созданного им несколько лет назад центра по реабилитации наркозависимых. Центр принимает у себя не только страдающих от этого недуга россиян, но и граждан из других стран", — сказал Песков.

Речь в частности шла о том, что ранее у центра была налажена тесная координация с ФСКН (в июне была преобразована в антинаркотический главк МВД). "Священнослужители обратились к президенту с просьбой оказать содействие в налаживании такого же взаимодействия центра с ведомством после его реорганизации", — сказал пресс-секретарь.

"Путин сразу же обсудил по телефону этот вопрос с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Президент дал необходимые поручения с акцентом на большое значение работы по реабилитации наркозависимых и борьбе с наркоманией, а также на важность взаимодействия общественных организаций с министерством в этом контексте", — сообщил Песков.