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Общество

Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект против "серых" sim-карт

20:2313.07.2017
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© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона. Архивное фотоСим-карты для мобильного телефона. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект по борьбе с нелегальным распространением sim-карт с рядом поправок, в частности, о праве Роскомнадзора направить оператору мобильной связи предписание о прекращении оказания услуг абоненту в случае несоответствия его персональных данных сведениям, указанным в абонентских договорах.

Сим-карты операторов Большой тройки. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор просит уточнить понятие sim-карта в проекте о контроле их продажи

Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 19 июля.

Документ был внесен в Госдуму в конце апреля группой сенаторов во главе со спикером Совет Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроект устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет предоставляются физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.

Для проверки достоверности вносимых в базу сведений об абоненте предлагается предоставить операторам возможность проверять эти сведения через квалифицированную электронную подпись и информационные системы. Сведения могут проверяться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Поправки

Подписание контракта на мобильный телефон Билайн
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Уточняется понятие идентификационный модуль, то есть sim-карта. Основания для прекращения оказания услуг связи дополнены положением, согласно которому Роскомнадзор в случае установления факта несоответствия персональных данных фактических пользователей услугами связи сведений, указанных в абонентских договорах, вправе выдать оператору связи предписание о прекращении оказания услуг связи таких пользователей", — сказал глава комитета Госдумы Леонид Левин, говоря о поправках ко второму чтению.

По словам Левина, также установлены правила, в соответствии с которым оплата услуг мобильной связи, оказываемая абонентом юридическим лицам, либо индивидуальным предпринимателям, осуществляется только в форме безналичных расчетов.

Однако данное ограничение не распространяется в отношении в оплаты услуг мобильной связи абонентами, достоверные сведения о которых переданы оператору связи.

"Указанное правило распространяется на отношения, возникшие из договоров, заключенных до вступления силу предстоящего закона", — сообщил парламентарий.

"Мы ввели отдельную поправку, что в случае ликвидации абонента, юридического лица, выделенные ему абонентские номера могут быть переоформлены на фактического пользователя услуг связи", — отметил Левин.

Кроме того, поправки ко второму чтению по просьбе операторов связи переносится дата вступления в силу законопроекта на пять месяцев – с 1 января 2018 года на 1 июня 2018 года

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