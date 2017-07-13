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Общество

Не все и не сразу: в Нижнем Тагиле выдают зарплату после обращения к Путину

Сюжет:
Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (23)
19:3913.07.2017
(обновлено: 19:42 13.07.2017)
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© Fotolia / smirnoФинансы. Архивное фотоФинансы. Архивное фото
© Fotolia / smirno

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Зарплаты "в конвертах", разруха, хамство и унизительное безденежье — рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) в отчаянии обратились к российскому президенту Владимиру Путину.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
Долги по зарплате выплатили уже 122 рабочим завода в Нижнем Тагиле

После вмешательства президента деньги нашлись, правда, не все. По словам старшего помощника регионального прокурора Марины Канатовой, чтобы получить неофициальную часть заработка, рабочим придется обратиться в суд.

Больше 13 миллионов рублей долга

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий был основан в 1964 году для выпуска плит и матов из минваты и другой продукции. Но с 2014 года на НТЗТИ началось сокращение производства, снизились выплаты налогов и страховых взносов. Техника устаревала, и в 2016 году завод фактически перестал работать.

В конце января 2017 года ввели процедуру наблюдения, а 8 июля арбитражный суд признал завод банкротом и назначил конкурсного управляющего. К этому моменту без денег остались 195 работников предприятия, которым задолжали, по данным областных властей, свыше 13 миллионов рублей.

Свердловское СУ СК возбудило три уголовных дела по статьям о невыплате зарплаты, мошенничестве и хищению средств, позже дела объединили в одно. В двух последних случаях речь идет о пропаже, в общей сложности, почти восьми миллионов рублей.

Разобраться с "борзотой"

Президент РФ Владимир Путин выступает на открытии Международной промышленной выставки Иннопром. 9 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин: надо разобраться с "борзотой" руководства завода в Нижнем Тагиле
Страна узнала о проблемах Нижнетагильского завода в июне, когда рабочие предприятия отправили коллективное аудиообращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Прилетевший вечером 9 июля в Екатеринбург на открытие выставки "Иннопром-2017" глава государства встретился с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и передал ему имеющиеся материалы, а Генпрокуратуре поручил разобраться с "борзотой" и хамством на заводе.

Буквально на следующий день начались выплаты долгов. По информации прокуратуры, к концу дня 12 июля 122 работникам предприятия выдали более девяти миллионов рублей.

Параллельно центральный аппарат СКР истребовал материалы ведущегося расследования, а главу регионального управления ведомства Валерия Задорина временно отстранили от должности "в связи с волокитой", начав служебную проверку.

"Хорошо, что до Путина обращение дошло"

К заводу на северо-восточной окраине Нижнего Тагила из центра города идет всего одна маршрутка. Дальше дорога пролегает вдоль Северного шоссе, по разбитой грунтовой дороге посреди отвалов породы. Фуры и КамАЗы проносятся мимо, поднимая столбы пыли. Рабочие идут сюда с надеждой – на заводе впервые за долгое время выплачивают зарплату.

Мужчина пожилого возраста по имени Василий пришел одним из первых. "А мне сказали подходить к 10.00. Явился. Оказалось, после 14.00 собираются выдавать", — делится он. О себе рассказывает, что два года работал съемщиком на заводе и честно признается: "До этого отсидел на севере, в Краснотурьинске. Ну, так получилось… Приехал сюда. Женщина одна помогла, прописала меня, я ей платил за жилье. Устроился на завод".

Валерий Задорин. Архивное фото
© Фото : СУ СК по Свердловской области
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Василий с гордостью вспоминает "богатые" месяцы – с премиями по 27 тысяч выходило, но чаще – не больше 9-10 тысяч. "Это потом понеслось – один начальник, второй, третий. Чем дальше, тем хуже. Что происходило – непонятно", — пожаловался мужчина.

Сколько должны ему на заводе – сам точно не знает, кивает на двойную бухгалтерию, которая, по его мнению, процветала на предприятии. "По-белому платили и по-черному. Куда неофициальная зарплата делась? Неизвестно. Деньги выдавать перестали, я без работы остался. Да еще и без крыши над головой", — рассказал он.

Сейчас мужчина живет у своей подруги, а вот устроиться на работу никак не удается – говорит, возраст мешает. "Хорошо, до Путина обращение дошло, а то бы все по-прежнему оставалось", — считает Василий.

"Два года хожу вдоль забора"

Заводской контрольно-пропускной пункт закрыт. Из-под ворот выбираются две дворняги, смотрят на стоящих у крыльца рабочих и возвращаются обратно. Люди ждут с утра. Кто-то подъезжает, кто-то уезжает домой. Позже выяснится, что в первой половине дня зарплату переводили в одном из местных отделений "Сбербанка" сотрудникам НТЗТИ, имеющим карточки.

"Два года уже не могу денег добиться. Трудился сантехником. Задолжали 23 тысячи. Пять выплатили, а остальные 18 – нет. И вот эти два года я хожу сюда и хожу вдоль этого забора", — рассказывает Алексей, выражая недоумении, что даже такую небольшую сумму не могли выплатить. Впрочем, он догадывается, в чем дело.

"Есть одна проблема. Работал-то я неофициально. На старте обещали 30 тысяч. У меня ведь шестой разряд, все-таки. Затем сказали, что полагается 25. А там и вообще денег не стало. С финансами туго, конечно. В столовую покушать сходить хватает. Не более. Сейчас мелочь пришлось наскребать на трамвай. Не пешком ведь в такую даль", — жалуется Алексей.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
Деньги нашлись: работникам завода в Нижнем Тагиле выплачивают зарплату
У Алексея трое детей. По его словам, до завода работал на "частника", зарабатывал 30-50 тысяч рублей. Сегодня перебивается с одной работы на другую.

Коллега Алексея Максим на заводе работал укладчиком-упаковщиком. Отработал шесть с половиной лет. О выплате долгов узнал из СМИ. "Решил подойти. Официально мне должны 71 тысячу и еще десять по-черному за полтора года. Но, думаю, неофициалку никогда в жизни не выплатят", — полагает Максим.

Он вспоминает, что проблемы на предприятии возникли, когда наступил период смены руководства, – тогда зарплату и перестали платить. Максиму пришлось уволиться еще осенью 2016 года. Сейчас снова работает неофициально – грузчиком в магазине.

Максим уверен – если бы не обращение на прямую линию, дело на заводе не сдвинулось бы с мертвой точки. "Но вот если подумать – это ведь надо было довести до такого. Неужели руководство завода не понимало – рано или поздно кто-то достучится до Путина, что дело заведут, что они свою репутацию окончательно потеряют? Конкретно я иск в прокуратуру подал", — возмущается Максим.

Первые выплаты

Ближе к 15.00 появляются представители СКР, службы судебных приставов и прокуратуры. Ожидающих запускают внутрь. Деньги выдают в двухэтажном здании, где ранее размещалась столовая. Кругом царит запустение: распахнутые ворота цеха, фонтан, заросший травой в человеческий рост, обветшалые постройки, за прогнившим деревянным забором начинается лес.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на заводе в Нижнем Тагиле
"Барахолка. Сколько же финансов нужно для сноса, разбора, вывоза и утилизации… Прорва", — констатирует один из рабочих. "Проще новое предприятие в чистом поле построить", — добавляет его коллега.

Спустя примерно полчаса на улицу выходят первые "счастливчики". Электромонтеру Николаю выдали 17 тысяч рублей. "Это задолженность за период до сентября 2016-го. Но 12 июня минувшего года я получил тяжелую производственную травму, и мне по сей день по больничному листу не заплатили ни копейки. Плюс расчетные еще за пару лет. Точную сумму не назову. Но она довольно приличная – более 100 тысяч", — подсчитал Николай.

Следом подходит невысокая женщина Лидия. У нее сегодня праздник — долг выплатили в полном объеме. "Ой, у меня зарплата маленькая была. Шесть месяцев не выдавали. Ушла в 2016-м и вот только нынче получаю. Работала съемщиком – снимала минеральную вату, плиты из нее, матрасы накручивающие, упаковывала и раскладывала по поддонам. Очень тяжелая работа, очень", — делится Лидия. Она также отметила, что ей жаль не только работников, но и сам завод.

Долг — скромный, скандал — на всю страну

Свои деньги в тот день получили не все. Несколько человек еще только написали заявления о невыплате зарплаты. Кое-кто из работниц приехал с мужьями. Водитель Роман, пока его супруга оформляла документы, удивлялся: "Нет, ты представь, 13 с лишним миллионов. Я не понимаю… Нельзя было их выплатить и все? По нынешним временам это цена двух автомобилей представительского класса. Зато теперь весь Нижний Тагил обсуждает. Да если бы один Тагил, вся страна…".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директором завода из Нижнего Тагила занимается прокуратура, заявил Куйвашев
Один из мужчин возмущен тем, что жене, которая работала на заводе, не отдают трудовую книжку, и женщина не может устроиться на работу. "Не удивляюсь ничему уже. А чего удивляться? Бывало выдадут зарплату, за все уплатишь и остаются на месяц 15 тысяч. На троих – на нас и на ребенка. Вот и крутись. Один раз три тысячи ей выдали – два раза в магазин сходили" — возмущен мужчина.

Борьба продолжается

Работники завода выиграли битву с руководством только наполовину – впереди у многих еще сражения за "серую" зарплату.

Как пояснила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, у ряда работников нет документов, подтверждающих то, что они являлись сотрудниками завода в тот или иной период.

"Тоже самое с выплатами "в конвертах". Они не задокументированы. Для получения этих денег сотрудникам нужно собирать доказательства получения таких выплат и обращаться в суд", — объяснила Канатова.

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