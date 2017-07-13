Не все и не сразу: в Нижнем Тагиле выдают зарплату после обращения к Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Зарплаты "в конвертах", разруха, хамство и унизительное безденежье — рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) в отчаянии обратились к российскому президенту Владимиру Путину.

После вмешательства президента деньги нашлись, правда, не все. По словам старшего помощника регионального прокурора Марины Канатовой, чтобы получить неофициальную часть заработка, рабочим придется обратиться в суд.

Больше 13 миллионов рублей долга

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий был основан в 1964 году для выпуска плит и матов из минваты и другой продукции. Но с 2014 года на НТЗТИ началось сокращение производства, снизились выплаты налогов и страховых взносов. Техника устаревала, и в 2016 году завод фактически перестал работать.

В конце января 2017 года ввели процедуру наблюдения, а 8 июля арбитражный суд признал завод банкротом и назначил конкурсного управляющего. К этому моменту без денег остались 195 работников предприятия, которым задолжали, по данным областных властей, свыше 13 миллионов рублей.

Свердловское СУ СК возбудило три уголовных дела по статьям о невыплате зарплаты, мошенничестве и хищению средств, позже дела объединили в одно. В двух последних случаях речь идет о пропаже, в общей сложности, почти восьми миллионов рублей.

Разобраться с "борзотой"

Страна узнала о проблемах Нижнетагильского завода в июне, когда рабочие предприятия отправили коллективное аудиообращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Прилетевший вечером 9 июля в Екатеринбург на открытие выставки "Иннопром-2017" глава государства встретился с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и передал ему имеющиеся материалы, а Генпрокуратуре поручил разобраться с "борзотой" и хамством на заводе.

Буквально на следующий день начались выплаты долгов. По информации прокуратуры, к концу дня 12 июля 122 работникам предприятия выдали более девяти миллионов рублей.

Параллельно центральный аппарат СКР истребовал материалы ведущегося расследования, а главу регионального управления ведомства Валерия Задорина временно отстранили от должности "в связи с волокитой", начав служебную проверку.

"Хорошо, что до Путина обращение дошло"

К заводу на северо-восточной окраине Нижнего Тагила из центра города идет всего одна маршрутка. Дальше дорога пролегает вдоль Северного шоссе, по разбитой грунтовой дороге посреди отвалов породы. Фуры и КамАЗы проносятся мимо, поднимая столбы пыли. Рабочие идут сюда с надеждой – на заводе впервые за долгое время выплачивают зарплату.

Мужчина пожилого возраста по имени Василий пришел одним из первых. "А мне сказали подходить к 10.00. Явился. Оказалось, после 14.00 собираются выдавать", — делится он. О себе рассказывает, что два года работал съемщиком на заводе и честно признается: "До этого отсидел на севере, в Краснотурьинске. Ну, так получилось… Приехал сюда. Женщина одна помогла, прописала меня, я ей платил за жилье. Устроился на завод".

Василий с гордостью вспоминает "богатые" месяцы – с премиями по 27 тысяч выходило, но чаще – не больше 9-10 тысяч. "Это потом понеслось – один начальник, второй, третий. Чем дальше, тем хуже. Что происходило – непонятно", — пожаловался мужчина.

Сколько должны ему на заводе – сам точно не знает, кивает на двойную бухгалтерию, которая, по его мнению, процветала на предприятии. "По-белому платили и по-черному. Куда неофициальная зарплата делась? Неизвестно. Деньги выдавать перестали, я без работы остался. Да еще и без крыши над головой", — рассказал он.

Сейчас мужчина живет у своей подруги, а вот устроиться на работу никак не удается – говорит, возраст мешает. "Хорошо, до Путина обращение дошло, а то бы все по-прежнему оставалось", — считает Василий.

"Два года хожу вдоль забора"

Заводской контрольно-пропускной пункт закрыт. Из-под ворот выбираются две дворняги, смотрят на стоящих у крыльца рабочих и возвращаются обратно. Люди ждут с утра. Кто-то подъезжает, кто-то уезжает домой. Позже выяснится, что в первой половине дня зарплату переводили в одном из местных отделений "Сбербанка" сотрудникам НТЗТИ, имеющим карточки.

"Два года уже не могу денег добиться. Трудился сантехником. Задолжали 23 тысячи. Пять выплатили, а остальные 18 – нет. И вот эти два года я хожу сюда и хожу вдоль этого забора", — рассказывает Алексей, выражая недоумении, что даже такую небольшую сумму не могли выплатить. Впрочем, он догадывается, в чем дело.

"Есть одна проблема. Работал-то я неофициально. На старте обещали 30 тысяч. У меня ведь шестой разряд, все-таки. Затем сказали, что полагается 25. А там и вообще денег не стало. С финансами туго, конечно. В столовую покушать сходить хватает. Не более. Сейчас мелочь пришлось наскребать на трамвай. Не пешком ведь в такую даль", — жалуется Алексей.

У Алексея трое детей. По его словам, до завода работал на "частника", зарабатывал 30-50 тысяч рублей. Сегодня перебивается с одной работы на другую.

Коллега Алексея Максим на заводе работал укладчиком-упаковщиком. Отработал шесть с половиной лет. О выплате долгов узнал из СМИ. "Решил подойти. Официально мне должны 71 тысячу и еще десять по-черному за полтора года. Но, думаю, неофициалку никогда в жизни не выплатят", — полагает Максим.

Он вспоминает, что проблемы на предприятии возникли, когда наступил период смены руководства, – тогда зарплату и перестали платить. Максиму пришлось уволиться еще осенью 2016 года. Сейчас снова работает неофициально – грузчиком в магазине.

Максим уверен – если бы не обращение на прямую линию, дело на заводе не сдвинулось бы с мертвой точки. "Но вот если подумать – это ведь надо было довести до такого. Неужели руководство завода не понимало – рано или поздно кто-то достучится до Путина, что дело заведут, что они свою репутацию окончательно потеряют? Конкретно я иск в прокуратуру подал", — возмущается Максим.

Первые выплаты

Ближе к 15.00 появляются представители СКР, службы судебных приставов и прокуратуры. Ожидающих запускают внутрь. Деньги выдают в двухэтажном здании, где ранее размещалась столовая. Кругом царит запустение: распахнутые ворота цеха, фонтан, заросший травой в человеческий рост, обветшалые постройки, за прогнившим деревянным забором начинается лес.

"Барахолка. Сколько же финансов нужно для сноса, разбора, вывоза и утилизации… Прорва", — констатирует один из рабочих. "Проще новое предприятие в чистом поле построить", — добавляет его коллега.

Спустя примерно полчаса на улицу выходят первые "счастливчики". Электромонтеру Николаю выдали 17 тысяч рублей. "Это задолженность за период до сентября 2016-го. Но 12 июня минувшего года я получил тяжелую производственную травму, и мне по сей день по больничному листу не заплатили ни копейки. Плюс расчетные еще за пару лет. Точную сумму не назову. Но она довольно приличная – более 100 тысяч", — подсчитал Николай.

Следом подходит невысокая женщина Лидия. У нее сегодня праздник — долг выплатили в полном объеме. "Ой, у меня зарплата маленькая была. Шесть месяцев не выдавали. Ушла в 2016-м и вот только нынче получаю. Работала съемщиком – снимала минеральную вату, плиты из нее, матрасы накручивающие, упаковывала и раскладывала по поддонам. Очень тяжелая работа, очень", — делится Лидия. Она также отметила, что ей жаль не только работников, но и сам завод.

Долг — скромный, скандал — на всю страну

Свои деньги в тот день получили не все. Несколько человек еще только написали заявления о невыплате зарплаты. Кое-кто из работниц приехал с мужьями. Водитель Роман, пока его супруга оформляла документы, удивлялся: "Нет, ты представь, 13 с лишним миллионов. Я не понимаю… Нельзя было их выплатить и все? По нынешним временам это цена двух автомобилей представительского класса. Зато теперь весь Нижний Тагил обсуждает. Да если бы один Тагил, вся страна…".

Борьба продолжается

Один из мужчин возмущен тем, что жене, которая работала на заводе, не отдают трудовую книжку, и женщина не может устроиться на работу. "Не удивляюсь ничему уже. А чего удивляться? Бывало выдадут зарплату, за все уплатишь и остаются на месяц 15 тысяч. На троих – на нас и на ребенка. Вот и крутись. Один раз три тысячи ей выдали – два раза в магазин сходили" — возмущен мужчина.

Работники завода выиграли битву с руководством только наполовину – впереди у многих еще сражения за "серую" зарплату.

Как пояснила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, у ряда работников нет документов, подтверждающих то, что они являлись сотрудниками завода в тот или иной период.

"Тоже самое с выплатами "в конвертах". Они не задокументированы. Для получения этих денег сотрудникам нужно собирать доказательства получения таких выплат и обращаться в суд", — объяснила Канатова.