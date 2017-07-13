Власти Москвы прокомментировали слияние "Яндекс.Такси" и Uber

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Требования департамента транспорта Москвы к таксомоторным компаниям при слиянии "Яндекс.Такси" и Uber останутся прежними, поскольку главное в работе такси не форма собственности, а работа на законных основаниях в условиях конкуренции и безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта города.

В пресс-службе рассказали, что пока не получали официальных уведомлений от компаний, и отметили, что ведомство "не влияет на принятие решений и политику компаний-участников рынка такси, в том числе такси-агрегаторов".

"В любом случае, требования департамента транспорта к работе такси-компаний и такси-агрегаторов на территории Москвы останутся неизменными, несмотря на изменение формы собственности крупных компаний. Все перевозчики должны быть легальными и работать на законных основаниях в условиях конкурентного рынка, от этого напрямую зависит повышение комфорта и безопасности перевозок", — рассказали агентству в пресс-службе.

В четверг "Яндекс" и Uber объявили, что договорились об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов.