Врачи рассказали, как поддержать организм в условиях холодного лета

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Дождливое и стабильно холодное лето не так опасно для здоровья, как резкая смена погоды, а недостаток солнца можно компенсировать прогулками на свежем воздухе и включением в рацион сезонных овощей и фруктов, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"По большому счету, какого-то сильного отрицательного влияния такая погода не оказывает, но в то же время жители нашего региона, конечно, нуждаются в тепле, в солнце. Фактор влияния солнечного света на организм с точки зрения выработки некоторых витаминов, прежде всего витамина D, очень важен для детей и для взрослых: для костной, мышечной системы, для состояния кожи, волос", — сказала главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.
По ее словам, отсутствие солнца негативно сказывается и на настроении человека, поскольку "существуют корреляции между количеством солнечных дней и индексом счастья". Чтобы снизить этот негативный эффект, врач советует ловить солнечные дни: гулять и заниматься спортом. Чтобы поддержать общий тонус организма и "зарядиться энергией солнца", Погосова советует активно включать в ежедневный рацион сезонные овощи и фрукты.
"Это может быть клубника – кладезь витаминов, это ягоды нашей средней полосы, виноград, арбузы. Все это надо потреблять, и в те дни, когда выдается солнечная погода, побольше бывать на свежем воздухе", — говорит врач.
Солнце есть и под тучами
Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова рассказала РИА Новости, что стабильно прохладная погода мало влияет на организм в целом, тогда как резкие колебания температур и участившиеся в последнее время сильные магнитные бури могут доставить значительный дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам Ивановой, даже в пасмурную погоду прогулки на свежем воздухе смогут обеспечить человека необходимым ему солнечным светом.
"Чтобы меньше реагировать на погоду, нужно закалять организм, больше гулять, заниматься физической активностью. Это главный постулат адаптации к любым метеорологическим условиям", — заявила собеседница агентства.