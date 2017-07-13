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Общество

Врачи рассказали, как поддержать организм в условиях холодного лета

18:3913.07.2017
(обновлено: 19:27 13.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГорожане перед дождем в Москве. Архивное фотоГорожане перед дождем в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Дождливое и стабильно холодное лето не так опасно для здоровья, как резкая смена погоды, а недостаток солнца можно компенсировать прогулками на свежем воздухе и включением в рацион сезонных овощей и фруктов, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Жара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Жители центральной России в этом году рискуют так и не увидеть по-настоящему жаркого лета. Как ранее рассказали РИА Новости, лето в столичном регионе "получится скомканным, и ничего там дальше хорошего не видно".

"По большому счету, какого-то сильного отрицательного влияния такая погода не оказывает, но в то же время жители нашего региона, конечно, нуждаются в тепле, в солнце. Фактор влияния солнечного света на организм с точки зрения выработки некоторых витаминов, прежде всего витамина D, очень важен для детей и для взрослых: для костной, мышечной системы, для состояния кожи, волос", — сказала главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

По ее словам, отсутствие солнца негативно сказывается и на настроении человека, поскольку "существуют корреляции между количеством солнечных дней и индексом счастья". Чтобы снизить этот негативный эффект, врач советует ловить солнечные дни: гулять и заниматься спортом. Чтобы поддержать общий тонус организма и "зарядиться энергией солнца", Погосова советует активно включать в ежедневный рацион сезонные овощи и фрукты.

"Это может быть клубника – кладезь витаминов, это ягоды нашей средней полосы, виноград, арбузы. Все это надо потреблять, и в те дни, когда выдается солнечная погода, побольше бывать на свежем воздухе", — говорит врач.

Солнце есть и под тучами

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова рассказала РИА Новости, что стабильно прохладная погода мало влияет на организм в целом, тогда как резкие колебания температур и участившиеся в последнее время сильные магнитные бури могут доставить значительный дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Организм реагирует на резкие климатические изменения — например, если сегодня плюс 20, а завтра минус 10 — вот это очень плохо… Как только повышается температура при высокой влажности, начинается природная гипоксия, и это самое неприятное состояние для людей с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной системы, потому что чем выше температура и чем выше влажность, тем меньше кислорода в воздухе", — сказала эксперт.

По словам Ивановой, даже в пасмурную погоду прогулки на свежем воздухе смогут обеспечить человека необходимым ему солнечным светом.

"Чтобы меньше реагировать на погоду, нужно закалять организм, больше гулять, заниматься физической активностью. Это главный постулат адаптации к любым метеорологическим условиям", — заявила собеседница агентства.

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