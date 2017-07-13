В Калининграде собирают деньги для юноши, потерявшего руки, спасая котенка

КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Калининградцы организуют благотворительную выставку собак для сбора средств на протезы для подростка из Барнаула, который около месяца назад лишился обеих рук, когда снимал с дерева котенка, рассказала РИА Новости организатор акции Яна Портунова.

В поселке Спутник города Барнаула 9 июня 16-летний Ярослав Шишов, чтобы снять с дерева котенка, попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. В результате он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над трубой. Школьник получил обширные ожоги, ему пришлось ампутировать предплечья обеих рук.

"Меня отметили в публикации в соцсети друзья из Барнаула, и мы думали, как можно помочь, и решили организовать такую выставку. Человеку 16 лет, ему только во взрослую жизнь идти. В одной из последних публикаций мальчишка сказал: "Руки точно опускать не буду". Аж мурашки по коже от этих слов", — сказала Портунова, которая руководит кинологическим центром.

Сейчас парень в больнице. Для того чтобы выполнять простейшие движения, ему необходимы биопротезы, которые будут стоить от пяти до восьми миллионов рублей. Барнаульцы уже собрали миллион рублей для помощи пострадавшему подростку, в Калининграде — пока около семи тысяч.

"Мы планируем провести благотворительный марафон 22 июля в поселке Янтарном на парковой площади. Столкнулись с тем, что очень много небезразличных людей, которые хотели бы помочь. Мэр Янтарного откликнулся, администрация определила нам хорошую площадку", — добавила организатор акции.

К акции подключились и люди из других городов – на днях организаторы получили посылку из города Дзержинска Нижегородской области с медалями для победителей выставки. В ее рамках пройдут конкурсы для собак, выступления, будут работать сувенирные лавки. Запланирован также аукцион, где можно будет купить произведения, сделанные вручную.

Посетители смогут оставить какие-то средства в специальных ящиках. Организаторы надеются, что марафон будет массовым и калининградцы смогут внести свою лепту в то, чтобы 16-летний Ярослав смог продолжать жить самостоятельно.