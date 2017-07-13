В Карачаево-Черкесии проверят результаты выпускников-медалистов

ПЯТИГОРСК, 13 июл – РИА Новости, Маргарита Савельева. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесии проверит результаты выпускников-медалистов после критики Рособрнадзора, сообщила РИА Новости первый заместитель главы регионального ведомства Елизавета Семенова.

Ранее начальник управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко сообщил, что каждый пятый выпускник в некоторых регионах России получает медаль, и такая статистика вызывает вопросы.

По данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии медали получают 20% выпускников школ, в Адыгее — 17,7%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%. Между тем в среднем по России медали получают не более 10% выпускников, в Москве — 8,9%, в Петербурге — 7,1%.

"Эта тема не останется без внимания, будет проведена проверка", — сказала Семенова.