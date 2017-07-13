Прокуратура просит отпустить Антона Мамаева из-под стражи

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура опротестовала приговор по делу инвалида-колясочника Антона Мамаева, получившего 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения, и просит отпустить осужденного из-под стражи, сообщили РИА Новости в Тимирязевском суде Москвы.

"В суд поступило представление прокуратуры на приговор по уголовному делу в отношении Антона Мамаева, в котором ведомство просит приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение, Мамаева освободить из-под стражи", — сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения протеста пока не назначена.

Двадцативосьмилетнего Мамаева, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, суд 30 июня приговорил к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели. После из СИЗО он был переведен в больницу для обследования.