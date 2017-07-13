Россия обжаловала решение ЕСПЧ по теракту в Беслане

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство юстиции РФ обжаловало решение ЕСПЧ, обязавшего Россию выплатить более трех миллионов евро пострадавшим при захвате школы в Беслане, сообщается на сайте ведомства.

Иск в ЕСПЧ подали 409 россиян, считающие, что власти не провели эффективного расследования событий в Беслане. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

"Уполномоченный РФ при ЕСПЧ обжаловал постановление по делу "Тагаева и другие против РФ", касающемуся обстоятельств захвата вооруженными террористами 1 сентября 2004 года заложников в школе № 1 города Беслана Северной Осетии", — говорится в релизе.

Россия считает, что ЕСПЧ при решении таких дел применяет двойные стандарты.

"Особое внимание власти РФ уделили опровержению ранее сделанных первой инстанций ЕСПЧ выводов о том, что национальное законодательство должно отражать подробное описание и содержание спасательных и контртеррористических операций с указанием используемых методов и видов оружия, которое должно применяться в каждом конкретном случае", — добавляется в релизе.

Минюст полагает, что такая практика помогла бы террористам в совершении терактов.

"В связи с этим подобный подход Европейского суда представляется ошибочным и влекущим серьезные негативные последствия. К сожалению, печальный опыт показывает, что даже самые сильные и благополучные государства, с высочайшим уровнем общественной безопасности, не застрахованы от подобных случаев", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того отмечается, что опыт стран Европы по разрешению ситуаций, связанных с захватом заложников представляет собой, как правило, захват относительно небольшого числа заложников, "но даже в таких ситуациях… государства зачастую не могли ни предотвратить захват заложников, ни разрешить соответствующие кризисные ситуации без жертв".

В связи с этим Россия призвала Страсбургский суд пересмотреть его выводы в пользу "взвешенных решений, позволяющих властям … эффективно противостоять террористической угрозе".