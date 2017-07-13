Под Ульяновском открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину

САМАРА, 13 июл — РИА Новости. Около тысячи человек приняли участие в открытии памятника погибшему в Сирии летчику Ряфагатю Хабибуллину на его родине в Ульяновской области, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"Около тысячи человек приняли участие в торжественном митинге по случаю открытия памятника полковнику Ряфагатю Хабибуллину на родине летчика в селении Вязовый Гай в Ульяновской области", — говорится в сообщении.

Памятник был установлен рядом с местным клубом. В памятных мероприятиях приняли участие представители Минобороны России, правительства области, сослуживцы Хабибуллина, курсанты Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, представители ветеранских и общественных организаций, жители и гости региона.

Как сообщили в пресс-службе, в память о летчике над селом пролетели два вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-24. Кроме того, в Ульяновскую область из Краснодарского края, преодолев расстояние более чем в тысячу километров, прибыл вертолет Ми-8АМТШ, названный в честь погибшего пилота. Это первый в России именной вертолет.

В селе высадили любимые деревья Хабибуллина — туи. Сослуживцы передали школе, которая носит имя пилота, большую фотографию с изображением именного вертолета Ми-8АМТШ. Автор проекта Аллеи Славы подарил более 10 уменьшенных копий памятника школам Старокулаткинского района, а также нескольким отличникам. Сослуживцы и друзья посетили могилу Хабибуллина, где в среду установили памятную доску.

Отмечается, что в селе продолжаются фестиваль патриотической песни, туристический слет молодежи и межрегиональный турнир по мини-футболу памяти Героя РФ Хабибуллина.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля 2016 года в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Ряфагать Хабибуллин был похоронен на своей родине в селе Вязовый Гай, рядом с могилой своего отца. Церемония прощания с пилотом проходила в Ульяновской области, Краснодарском крае, где служил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном училище, которое он окончил. Летчик посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и региональным орденом "За проявленное мужество" (Ульяновская область).