К Первому каналу приняли меры за время выхода в эфир программ о Шурыгиной

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Протокол в отношении Первого канала составлен в связи с нарушением времени выхода в эфир нескольких выпусков программы "Пусть говорят" о несовершеннолетней Диане Шурыгиной, заявила начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении Первого канала приняты адекватные меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких выпусков "Пусть говорят" о Шурыгиной, не уточнив, о каких мерах идет речь.

"Составили протокол не за то, что рассказали о девочке, а за то, что этот сюжет вышел не в то время… Время было нарушено, установленное 436-м федеральным законом ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")", — сказала Денискина во время заседания экспертно-консультативного совета в четверг.

Она сообщила, что только центральный аппарат Роскомнадзора получил более 700 обращений по поводу программ о Шурыгиной. По мнению Денискиной, такой ажиотаж вызван тем, что было создано пять передач, выходивших одна за другой.

Шурыгина — 17-летняя жительница Ульяновска, изнасилованная совершеннолетним Сергеем Семеновым. Молодой человек был приговорен судом к восьми годам лишения свободы (позднее срок был сокращен до трех лет и трех месяцев). После того как история Шурыгиной получила широкий резонанс, ее пригласили в "Пусть говорят". Однако появление девушки в эфире вызвало в обществе бурную дискуссию о виновности или невиновности молодого человека. С начала года вышло уже пять эфиров "Пусть говорят" с Шурыгиной, а первый выпуск набрал 13 миллионов просмотров на YouTube.