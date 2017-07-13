В ближайшие часы в Подмосковье ожидаются гроза и шквалистый ветер

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Гроза и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшее время на территории Московской области, возможны повреждения ЛЭП и широкоформатных рекламных конструкций, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МЧС РФ.

"Днем 13 июля с сохранением в пятницу местами в Московской области сильный дождь, гроза, днем 14 июля с градом, шквалистое усиление ветра при грозе до 12-17 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время грозы есть вероятность повреждения линий электропередачи, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также повала деревьев.

Ураган прошел в конце мая по московскому региону, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 16 человек, в том числе пять — в области, пострадали около 200.

В Подмосковье также оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.