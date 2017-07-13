Москалькова подготовила проект по освобождению тяжелобольных заключенных

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется на скорейшее принятие подготовленного ею законопроекта об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи, сообщается на сайте омбудсмена в четверг.

Накануне уполномоченный посетила осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева в городской клинической больнице. Отец молодого человека во вторник приходил к уполномоченному на личный прием, омбудсмен тогда заявила, что делает все зависящее от нее, чтобы помочь молодому человеку. В четверг сайт уполномоченного сообщил, что Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении Мамаева в связи с тяжелой болезнью, а также попросила Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного.

"Проблема тяжелобольных заключенных на сегодняшний день имеет системный характер. Надеюсь, что подготовленный мною законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи будет принят депутатским корпусом в кратчайшие сроки", — приводятся в сообщении слова Москальковой.

Тридцатого июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы мышцы, и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

Во вторник официальный представитель ФСИН России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.