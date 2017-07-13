Омбудсмен призвала минимизировать распространение в СМИ личных данных детей

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила минимизировать распространение в СМИ личных данных детей, ставших жертвами преступления.

В четверг в Госдуме прошло заседание экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ. Во время совета прошло обсуждение законопроекта, которым предлагается ввести необходимость при создании сюжетах в СМИ с участием детей требовать разрешения не только родителей, но и органов опеки.

"На первом этапе нам хотелось бы следующего момента добиться: чтобы прописать минимизирование… обозначения личностных характеристик ребенка… чтобы его не могли найти", — сказала Кузнецова во время заседания.

Она отметила, что при создании журналистских материалов с участием детей никто не рассматривает воздействие на ребенка во время работы и после ее опубликования. И хотя СМИ решает вопросы информирования общества и освещает важные проблемы, "интерес к отрицательным моментам, безусловно, больше чем к положительным".

"Нужно включать экспертов в этой теме, чтобы понять, как мы можем подать победы в этой сфере, которые есть сегодня в поддержке семьи и детства, именно интересно и точно", — добавила омбудсмен.