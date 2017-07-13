Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении Мамаева

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении осуждённого за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, а также попросила ФСИН России ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного, сообщает сайт омбудсмена в четверг.

Накануне уполномоченный посетила Мамаева в городской клинической больнице.

"Уполномоченный также заявила, что направила в Московский городской суд ходатайство об освобождении Антона Мамаева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена в четверг.

"Кроме того, Татьяна Москалькова обратилась в ФСИН России с просьбой ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного", — добавляется в сообщении.

Двадцативосьмилетнего Мамаева, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, суд 30 июня приговорил к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели. После из СИЗО он был переведен в больницу для обследования.