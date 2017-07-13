Синоптики рассказали, когда лето может стать теплым

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Теплое лето может прийти на большую часть территории России в августе, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
34.3%Да, не люблю духоту
33.2%Сойдет, лишь бы не было дождей
32.5%Нет, лето должно быть жарким
"В августе, по предварительному прогнозу, на территории большей части страны ожидается температурный режим близкий к норме", — сказала Макарова в ходе круглого стола.
По ее словам, теплее нормы, возможно, будет на юге европейской части России, а также на юге Урала. Притом температура чуть ниже нормы ожидается в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке.