Синоптики рассказали, когда лето может стать теплым

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Теплое лето может прийти на большую часть территории России в августе, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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"В августе, по предварительному прогнозу, на территории большей части страны ожидается температурный режим близкий к норме", — сказала Макарова в ходе круглого стола.

По ее словам, теплее нормы, возможно, будет на юге европейской части России, а также на юге Урала. Притом температура чуть ниже нормы ожидается в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке.