Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В ближайшие выходные в Москве ожидается теплая погода, выше климатической нормы, сообщила в четверг главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В ближайшем краткосрочном прогнозе температурный фон высокий, даже немного выше нормы. Днем максимальная температура – 22-27 в субботу, в воскресенье – 23-28 градусов", — заявила Макарова на круглом столе, посвященном погодным аномалиям лета-2017 и связанным с ними рисками.

Она также отметила, что на следующей неделе ожидается "меньшая интенсивность дождей".

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